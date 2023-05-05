Бельгия снимает проценты

Бельгия потратит на помощь Украине €200 млн — это доход от замороженных российских активов. Премьер-министр страны Александр Де Кроо сообщил, что средства пойдут на военные поставки Киеву, а также на финансовую поддержку украинских беженцев. Использование замороженных российских активов для этого, по его мнению, «полностью обосновано с экономической и моральной точки зрения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Какие именно средства намерен использовать Брюссель? Руководитель санкционной практики компании Delcredere Андрей Рябинин полагает, что речь идет о налогах, а это собственность бельгийской казны: «Именно ими бельгийское правительство может распоряжаться по своему усмотрению так, как считает необходимым. Например, чиновники могут отправить это на какие-то социальные программы или на помощь в пользу Украины.

Основная проблема с точки зрения распоряжения другой частью замороженных активов российских инвесторов в том, что бельгийцы, конечно же, не могут их использовать, поскольку для этого необходимо их изъять. Для этого же нет никакой необходимой правовой базы ни в Бельгии, ни на уровне Европейского союза».

Вместе с тем Бельгия намерена отправить на помощь Украине и проценты с российских активов. Сделать это значительно сложнее, и Москва получит право требовать их через суд, отметил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Если у какого-то подсанкционного юридического или физического лица замораживаются некие активы, то, как правило, речь идет о денежных средствах на банковском счету. Таким образом их владелец просто не может ими распорядиться без специальной лицензии. Но это его деньги, и он должен получать с них проценты. И соответствующий банк действительно даже их начисляет и с них в соответствующий бюджет платит какие-то налоги.

Пока в Брюсселе заявили, что они только налоги отправляют на помощь Украине. Вот со сборами они могут делать все, что хотят. Но если они начнут на эти цели отправлять те проценты, которые набежали на замороженные российские активы, то у формального собственника — Российской Федерации — возникнет право требовать их возвращения в судебном порядке».

Бельгия заморозила больше всего активов России среди стран Евросоюза €58 млрд, в том числе за счет депозитария Euroclear, в прошлом году он получил процентов на €800 млн.

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Иван Корякин