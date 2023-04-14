Один из крупнейших банков ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

Российские клиенты второго по величине банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. С содержанием письма ознакомился Forbes. Ограничения введены в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для российских клиентов, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Satish Kumar / Reuters Фото: Satish Kumar / Reuters

Из письма следует, что, если россияне не являются резидентами Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут введены лимиты по переводу наличных. ENBD сообщил, что на сегрегированный счет также будут попадать любые купоны, дивиденды и поступления от продажи ценных бумаг. Вывести их на собственный счет россияне не смогут.

ENBD наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их требования, сообщил собеседник Forbes, знакомый с ситуацией. По его словам, сотрудники ряда других банков в ОАЭ не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении клиентов из России.

В феврале 2022 года Евросоюз решил ограничить финансовые потоки из России, запретив европейским банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс. Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Позже НРД подпал под санкции Евросоюза.

Милена Костерева