Губернатор Вячеслав Гладков: территория Белгородской области вчера была обстреляна по меньшей мере 45 раз, ранено 12 человек

За вчерашний день Белгородская область была обстреляна со стороны Украины по меньшей мере 45, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

15 раз был обстрелян Белгородский район. В селе Никольском сбили беспилотник, по Журавлевке работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

25 раз был обстрелян Шебекинский горокруг. В том числе восемь минометных снарядов было выпущено по Терезовке, по Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, было сброшено взрывное устройство с БПЛА. По селу Балки работал миномет, выпущен один снаряд. В Шебекине зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска, также было сброшено с беспилотника взрывное устройство. В селе Середа работала артиллерия, было выпущено десять снарядов. В результате обстрелов горокруга посечены фасады и заборы в пяти домах, пострадавших нет.

Три раза был обстрелян Борисовский район. Минометные снаряды выпустили по хутору Лозовая Рудка, пострадавших и разрушений нет. Однако в результате падения с беспилотников двух взрывных устройств пробиты кровли административного здания и одного частного дома.

Под минометный обстрел попало село Старый Хутор Валуйского горокруга. Выпущено пять снарядов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Подробности просишествий в Грайвороне и ограничения, установленные режимом КТО в Белгородской области Читать далее Многочисленным минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Грайворонского горокруга — Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка. «По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка»,— уточнил Вячеслав Гладков.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова