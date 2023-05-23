Грайвороненые стволы

Белгородская область вчера пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции (КТО). В Кремле назвали диверсионную операцию попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута».
Вячеслав Гладков (слева) зачастую лично посещает места, которые подвергаются атакам ВСУ
Фото: t.me / vvgladkov
Вторжению, по выражению губернатора Вячеслава Гладкова, ДРГ на территорию Белгородской области предшествовали продолжительные артиллерийские обстрелы Грайворонского городского округа. В воскресенье, по данным главы региона, было зафиксировано 35 «прилетов» без разрушений и пострадавших среди мирного населения. В ночь украинский дрон атаковал администрацию в приграничном селе Головчино, был взрыв и пожар, часть домов на несколько часов остались без света. С девяти утра понедельника обстрелы этого поселка продолжились, также под огнем оказались села Глотово, Козинка, Замостье, Антоновка, Гора-Подол и сам город Грайворон, в котором живут около 6 тыс. человек. Были повреждены как минимум два дома, автомобиль и несколько заборов, загорелся сеновал. В Глотове мужчина и женщина получили «минно-взрывные ранения» средней и тяжелой степени соответственно.
После 12 часов в соцсетях начали распространяться сообщения о проникновении в Грайворонский округ с территории Украины ДРГ, предположительно прошедшей границу через закрытый с начала спецоперации пункт пропуска «Грайворон» на боевых бронированных машинах и танке. Местные власти на тот момент не комментировали эти сообщения, отмечая лишь «начало массированной информационной атаки на Белгородскую область, призывающей к панике населения на фоне обстрелов Грайворонского округа». «Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если не будем слушать наших врагов»,— заявил тогда Вячеслав Гладков.
Спустя два часа он подтвердил, что «на территорию округа зашла ДРГ»: «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника». Официальных данных о численности и вооружении вторгшихся военных власти не приводили.
Эвакуация приграничных населенных пунктов не объявлялась, однако власти заявили, что «большая часть населения» приграничных сел и самого Грайворона «сами покинули дома» (Во всем округе, по данным переписи за 2021 год, жили 26 тыс. человек). «Кто не смог уехать сам, мы помогли. Порядок и сохранность имущества будут обеспечены. У кого нет возможности разместиться — помогут, ночлег и питание обеспечим»,— заверил господин Гладков, выйдя в прямой эфир с территории округа. По его данным, к вечеру в районе были ранены восемь человек, обошлось без погибших (гражданские власти сообщают о потерях только среди мирного населения).
На фоне вторжения диверсантов в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующее решение принял руководитель регионального оперштаба, начальник местного управления ФСБ Александр Кулагин. Согласно опубликованному на сайте облправительства сообщению, с сегодняшнего дня в регионе введен ряд «специальных ограничений», затрагивающих основные конституционные права жителей.
В частности, «временно» отменяется тайна переписки — силовики и представители властей получили право на контроль «телефонных переговоров и информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем». Также они могут искать нужные им данные «для выявления информации об обстоятельствах совершения теракта» в личных почтовых отправлениях граждан и «на каналах электрической связи». Режимом КТО вводится возможность отключения в регионе мобильной связи: «Приостановление оказания услуг или ограничение использования сетей». ТАСС вчера сообщал, что «в районе спецоперации в Белгородской области» практически нет связи и интернета.
С территории, на которой введен режим КТО (вся область), возможно «временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением помещений». Возможно ограничение движения автомобилей и пешеходов. Также в регионе фактически отменяется право на неприкосновенность жилища. Лицам, «проводящим КТО», разрешено «беспрепятственное проникновение в помещения независимо от форм собственности». Силовики могут изымать транспорт у организаций, а «в неотложных случаях» — и у жителей.
Также возможно ограничение или запрет продажи алкоголя, сильнодействующих лекарств, оружия, взрывчатых и ядовитых веществ. При въезде или выезде в регион, где проводится КТО, возможен досмотр людей, их вещей и автомобилей «с применением технических средств». Бизнесу предписывается приостановить деятельность «опасных производств», использующих «взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества». Пока единственным публично подтвержденным нововведением стала отмена запланированных на вторник последних звонков в школах региона — они пройдут «дистанционно». Представители крупного белгородского бизнеса вчера не смогли прокомментировать „Ъ“, как планируют работать в изменившихся условиях.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил вчера, что Владимиру Путину доложили о проникновении диверсантов в Белгородскую область. По его мнению, цель диверсии — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Бахмута». Украинские власти отрицают участие ВСУ в диверсии. По словам главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, за этим якобы стоят «граждане России из подпольных партизанских отрядов». Ответственность за вторжение на себя взяли признанные террористическими и запрещенные в России организации — «Легион „Свобода России“» и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины.
В telegram-каналах этих подразделений появились записи с движением бронетехники и сообщения о передвижении через Козинку и Грайворон. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил вчера украинскому изданию «Громадське», что «операция российских добровольцев» поспособствует созданию «зоны безопасности» в граничащих с Украиной регионах России.
«Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленной задачи и территория Белгородской области будет очищена от врага»,— сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в районе 19 часов. До 22:00 понедельника о завершении боестолкновений с диверсантами в Грайворонском округе он не сообщал. «Всем, надеюсь, добрый вечер и до завтра»,— сказал глава региона в последнем опубликованном видео. В Минобороны РФ инцидент вчера публично не комментировали.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вчера напомнил, что неоднократно заявлял о потенциальной опасности, которая грозит Белгородской и Курской областям из-за недостаточной координации на местах. «Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет»,— сообщил господин Пригожин. В марте губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на границах региона было завершено строительство «засечной черты» — цепи укреплений стоимостью 10 млрд руб.