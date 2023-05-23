Грайвороненые стволы

Белгородская область вчера пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, ранены восемь мирных жителей. Власти объявили об эвакуации «большей части жителей» района с населением в 26 тыс. человек и ввели в области режим контртеррористической операции (КТО). В Кремле назвали диверсионную операцию попыткой Украины «отвлечь внимание от потери Бахмута».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков (слева) зачастую лично посещает места, которые подвергаются атакам ВСУ

Фото: t.me / vvgladkov Вячеслав Гладков (слева) зачастую лично посещает места, которые подвергаются атакам ВСУ

Фото: t.me / vvgladkov

Вторжению, по выражению губернатора Вячеслава Гладкова, ДРГ на территорию Белгородской области предшествовали продолжительные артиллерийские обстрелы Грайворонского городского округа. В воскресенье, по данным главы региона, было зафиксировано 35 «прилетов» без разрушений и пострадавших среди мирного населения. В ночь украинский дрон атаковал администрацию в приграничном селе Головчино, был взрыв и пожар, часть домов на несколько часов остались без света. С девяти утра понедельника обстрелы этого поселка продолжились, также под огнем оказались села Глотово, Козинка, Замостье, Антоновка, Гора-Подол и сам город Грайворон, в котором живут около 6 тыс. человек. Были повреждены как минимум два дома, автомобиль и несколько заборов, загорелся сеновал. В Глотове мужчина и женщина получили «минно-взрывные ранения» средней и тяжелой степени соответственно.

После 12 часов в соцсетях начали распространяться сообщения о проникновении в Грайворонский округ с территории Украины ДРГ, предположительно прошедшей границу через закрытый с начала спецоперации пункт пропуска «Грайворон» на боевых бронированных машинах и танке. Местные власти на тот момент не комментировали эти сообщения, отмечая лишь «начало массированной информационной атаки на Белгородскую область, призывающей к панике населения на фоне обстрелов Грайворонского округа». «Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если не будем слушать наших врагов»,— заявил тогда Вячеслав Гладков.

Спустя два часа он подтвердил, что «на территорию округа зашла ДРГ»: «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника». Официальных данных о численности и вооружении вторгшихся военных власти не приводили.

Эвакуация приграничных населенных пунктов не объявлялась, однако власти заявили, что «большая часть населения» приграничных сел и самого Грайворона «сами покинули дома» (Во всем округе, по данным переписи за 2021 год, жили 26 тыс. человек). «Кто не смог уехать сам, мы помогли. Порядок и сохранность имущества будут обеспечены. У кого нет возможности разместиться — помогут, ночлег и питание обеспечим»,— заверил господин Гладков, выйдя в прямой эфир с территории округа. По его данным, к вечеру в районе были ранены восемь человек, обошлось без погибших (гражданские власти сообщают о потерях только среди мирного населения).

На фоне вторжения диверсантов в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующее решение принял руководитель регионального оперштаба, начальник местного управления ФСБ Александр Кулагин. Согласно опубликованному на сайте облправительства сообщению, с сегодняшнего дня в регионе введен ряд «специальных ограничений», затрагивающих основные конституционные права жителей.

В частности, «временно» отменяется тайна переписки — силовики и представители властей получили право на контроль «телефонных переговоров и информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем». Также они могут искать нужные им данные «для выявления информации об обстоятельствах совершения теракта» в личных почтовых отправлениях граждан и «на каналах электрической связи». Режимом КТО вводится возможность отключения в регионе мобильной связи: «Приостановление оказания услуг или ограничение использования сетей». ТАСС вчера сообщал, что «в районе спецоперации в Белгородской области» практически нет связи и интернета.

С территории, на которой введен режим КТО (вся область), возможно «временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением помещений». Возможно ограничение движения автомобилей и пешеходов. Также в регионе фактически отменяется право на неприкосновенность жилища. Лицам, «проводящим КТО», разрешено «беспрепятственное проникновение в помещения независимо от форм собственности». Силовики могут изымать транспорт у организаций, а «в неотложных случаях» — и у жителей.

Также возможно ограничение или запрет продажи алкоголя, сильнодействующих лекарств, оружия, взрывчатых и ядовитых веществ. При въезде или выезде в регион, где проводится КТО, возможен досмотр людей, их вещей и автомобилей «с применением технических средств». Бизнесу предписывается приостановить деятельность «опасных производств», использующих «взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества». Пока единственным публично подтвержденным нововведением стала отмена запланированных на вторник последних звонков в школах региона — они пройдут «дистанционно». Представители крупного белгородского бизнеса вчера не смогли прокомментировать „Ъ“, как планируют работать в изменившихся условиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил вчера, что Владимиру Путину доложили о проникновении диверсантов в Белгородскую область. По его мнению, цель диверсии — «отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Бахмута». Украинские власти отрицают участие ВСУ в диверсии. По словам главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, за этим якобы стоят «граждане России из подпольных партизанских отрядов». Ответственность за вторжение на себя взяли признанные террористическими и запрещенные в России организации — «Легион „Свобода России“» и «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

В telegram-каналах этих подразделений появились записи с движением бронетехники и сообщения о передвижении через Козинку и Грайворон. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил вчера украинскому изданию «Громадське», что «операция российских добровольцев» поспособствует созданию «зоны безопасности» в граничащих с Украиной регионах России.

«Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленной задачи и территория Белгородской области будет очищена от врага»,— сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в районе 19 часов. До 22:00 понедельника о завершении боестолкновений с диверсантами в Грайворонском округе он не сообщал. «Всем, надеюсь, добрый вечер и до завтра»,— сказал глава региона в последнем опубликованном видео. В Минобороны РФ инцидент вчера публично не комментировали.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вчера напомнил, что неоднократно заявлял о потенциальной опасности, которая грозит Белгородской и Курской областям из-за недостаточной координации на местах. «Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет»,— сообщил господин Пригожин. В марте губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на границах региона было завершено строительство «засечной черты» — цепи укреплений стоимостью 10 млрд руб.

Сергей Калашников