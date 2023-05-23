Песков: спецоперация продолжается, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вчерашнее нападение диверсантов на Белгородскую область — это «деятельность украинских боевиков» против России. Официальные лица Украины говорили, что в атаке участвовали исключительно «российские добровольцы». Он также заявил, что в Кремле не уполномочены оценивать характеристики защитных сооружений в приграничных регионах.

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений»,— сказал господин Песков.

Отвечая на вопрос об их происхождении, представитель Кремля заметил: «Это украинские боевики из Украины. Там много этнических русских. Но все они являются украинскими боевиками».

На брифинге журналисты указали, что на защитные сооружения в Белгородской области потратили 10 млрд руб., и спросили, можно считать, что нападение диверсантов — это полный провал работы по укреплению границы. В ответ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не уполномочена оценивать защитные конструкции. «По защитным характеристикам разных конструкций — это не к нам вопрос»,— заявил он.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов вчера говорил, что в операции участвовали только россияне. Ответственность за нападение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях за Украину.

Как сообщил господин Песков, Владимир Путин не планирует созывать экстренное заседание Совета безопасности из-за событий в Белгородской области. По его словам, предусмотрено плановое совещание с членами Совбеза.

Вчера разведывательно-диверсионная группа проникла в Грайворонский округ Белгородской области. Восемь человек были ранены. В регионе ввели режим контртеррористической операции. «Зачистка территории от последствий продолжается»,— сообщил сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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Анастасия Ларина