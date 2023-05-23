Боррель: страны ЕС запросили €10 млрд компенсации за поставки оружия Украине

Страны Евросоюза (ЕС) выставили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации за поставки оружия Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подтвердил, что выделение очередного транша Киеву блокирует Венгрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Reuters Жозеп Боррель

Фото: Reuters

По приезде на встречу министров обороны ЕС господин Боррель рассказал, что на встрече обсудят поставки боеприпасов Украине. «Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (выделенными из Европейского фонда мира.— "Ъ") мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

Говоря о выделении нового транша в €500 млн из фонда на поставки оружия, глава европейской дипломатии сказал, что власти Венгрии выступают против. «К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать (выделение нового транша.— "Ъ"), но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине»,— отметил Жозеп Боррель.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В мае ЕС представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, на эти цели потратят €1,5 млрд. Минобороны Великобритании выявило случаи перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер