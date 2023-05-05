Минобороны Великобритании заявило о случаях перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине

Замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что были зафиксированы случаи перепродажи вооружения, поставляемого Украине, до его попадания на передовую. О скольких случаях идет речь и что именно было перепродано, он не уточнил.

Господин Хиппи обнародовал эту информацию в ответ на вопрос шотландского депутата Кенни Макаскилла, который попросил «оценить долю военной помощи, предоставленной Украине Великобританией, которая была перепродана до того, как попала на передовую». Замминистра обороны заверил его, что Лондон «установил надежные процедуры, чтобы обеспечить, что все вооружение и боеприпасы, идущие через Международный донорский координационный центр, передаются вооруженным силам Украины».

«Хотя были отдельные сообщения (о перепродаже оружия.— "Ъ"), перенаправление подаренного Украине вооружения от линии фронта происходит крайне редко»,— сказал Джейм Хиппи.Его ответ опубликован на сайте парламента Великобритании.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В марте объем фонда дважды увеличивали — в общей сложности более чем на €4 млрд — для покрытия затрат на поставки оружия Киеву. 3 мая ЕС представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, на эти цели потратят €1,5 млрд.

Лаура Кеффер