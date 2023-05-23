Что происходит после ввода войск России на Украину. День 454-й

Борисовка Белгородской области ночью три раза подвергалась обстрелам. Никто не пострадал. Также был атакован Грайворонский округ. Губернатор Гладков рассказал о продолжающейся зачистке в Белгородской области после вторжения диверсантов. Африканская миссия по Украине предполагает остановку боев без отвода российских войск. РФ воспринимает военно-биологическую деятельность Запада как угрозу нацбезопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:33. Верховный суд ДНР дал пожизненный срок боевику запрещенного в РФ и признанного террористическим «Азова» за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.

10:27. В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не известно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

10:27. Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и 23 мая впервые примет участие в заседании его управляющего совета.

10:18. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что во время обыска по делу бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, обвиняемого в коррупции, изъяло почти $500 тыс.

10:16. Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Ахтырского района, расположенных вблизи границы с Белгородской областью РФ, где сейчас проводится операция против украинских диверсантов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

10:16. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International активизировал действия по передаче своего российского подразделения акционерам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

10:16. Россия все еще способна вести военные действия, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль. По его словам, несмотря на «отдельные критические замечания», касающиеся, в частности, поставок боеприпасов, сейчас нет признаков того, что «российская система шатается».

10:06. Подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась, Украина скоро получит самолеты, сообщил Боррель.

10:06. В Луганске и ряде городов республики не работают интернет-провайдеры и банкоматы, передает корреспондент «РИА Новости».

9:55. Житель Украины приговорен к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России, сообщает ТАСС.

9:34. Минюст предложил не считать экстремистскими карты, созданные до включения новых регионов, сообщает РБК.

9:33. Врачи пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, медики «справляются», и ситуация находится под контролем.

9:22. «Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка»,— сообщил губернатор Брянской области.

9:18. В Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет газета Politico.

9:14. США начали думать о возможности начать обучать украинских пилотов применению истребителей F-16 задолго до саммита G7 в Хиросиме, несмотря на официальные заверения в том, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в краткосрочной перспективе, пишет Politico.

9:10. Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

8:59. Погибших среди мирного населения в результате захода ДРГ в Белгородскую область нет, силовые структуры проводят все необходимые действия, сообщил губернатор региона.

8:48. Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.