Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 454-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 мая

Борисовка Белгородской области ночью три раза подвергалась обстрелам. Никто не пострадал. Также был атакован Грайворонский округ. Губернатор Гладков рассказал о продолжающейся зачистке в Белгородской области после вторжения диверсантов. Африканская миссия по Украине предполагает остановку боев без отвода российских войск. РФ воспринимает военно-биологическую деятельность Запада как угрозу нацбезопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:33. Верховный суд ДНР дал пожизненный срок боевику запрещенного в РФ и признанного террористическим «Азова» за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.

10:27. В Москве с удивлением ознакомились с заявлением главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии каналов связи с Россией, российской стороне о них ничего не известно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

10:27. Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства и 23 мая впервые примет участие в заседании его управляющего совета.

10:18. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что во время обыска по делу бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, обвиняемого в коррупции, изъяло почти $500 тыс.

10:16. Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Ахтырского района, расположенных вблизи границы с Белгородской областью РФ, где сейчас проводится операция против украинских диверсантов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

10:16. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International активизировал действия по передаче своего российского подразделения акционерам, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

10:16. Россия все еще способна вести военные действия, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль. По его словам, несмотря на «отдельные критические замечания», касающиеся, в частности, поставок боеприпасов, сейчас нет признаков того, что «российская система шатается».

10:06. Подготовка украинских летчиков на F-16 уже началась, Украина скоро получит самолеты, сообщил Боррель.

10:06. В Луганске и ряде городов республики не работают интернет-провайдеры и банкоматы, передает корреспондент «РИА Новости».

9:55. Житель Украины приговорен к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России, сообщает ТАСС.

9:34. Минюст предложил не считать экстремистскими карты, созданные до включения новых регионов, сообщает РБК.

9:33. Врачи пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, медики «справляются», и ситуация находится под контролем.

9:22. «Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка»,— сообщил губернатор Брянской области.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

9:18. В Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, пишет газета Politico.

9:14. США начали думать о возможности начать обучать украинских пилотов применению истребителей F-16 задолго до саммита G7 в Хиросиме, несмотря на официальные заверения в том, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в краткосрочной перспективе, пишет Politico.

9:10. Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

8:59. Погибших среди мирного населения в результате захода ДРГ в Белгородскую область нет, силовые структуры проводят все необходимые действия, сообщил губернатор региона.

8:48. Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы с Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 453-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...