Raiffeisen Bank International поставил блок

Raiffeisen Bank International закрыл корсчета для переводов в евро всем российским банкам, кроме своей «дочки», и объявил примерные сроки ухода из РФ. Это может произойти не раньше третьего квартала 2023 года. Причем RBI планирует выделить российский бизнес в отдельную структуру, заявил исполнительный директор банковской группы Йоханн Штробль. Вместе с тем он не исключил и его продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Судя по финансовой отчетности организации за первый квартал, австрийская группа уже прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Сейчас Raiffeisen Bank International в качестве партнера по корсчетам упоминается на сайтах лишь нескольких российских банков. В их числе «Авангард», банк «Ак Барс», «Алеф-банк» и калининградский Энерготрансбанк.

При этом СМИ сообщали, что головной офис компании закрыл еще и корсчет казахстанскому Halyk Bank, но там эту информацию опровергли.

Как считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота, прекращение отношений с отечественными структурами — показательный шаг, который, впрочем, не означает скорый уход из страны: «Ситуация на самом деле не такая однозначная. С одной стороны, банку угрожает введение санкций, в том числе даже включение в SDN-список, поэтому он вынужден постоянно представлять для акционеров и для Еврокомиссии план выхода с отечественного рынка. С другой, рентабельность капитала российской структуры за прошлый год превысила 70%, поэтому, конечно, уходить не хочется.

В этой связи закрытие корсчетов — это некий своеобразный демонстративный шаг, направленный на предупреждение санкций.

Кредитная организация таким образом практически признает, что не будет коридором для трансакций, так как антироссийские ограничения для нее — не пустой звук. Естественно, такой шаг несколько ударит по пулу доходов банка, потому что комиссионные доходы за такие переводы составляли в них заметную долю. С другой стороны, это предупредит недружественные действия в адрес структуры.

Вместе с тем мы не видим какой-то интенсивной деятельности в части поиска стратегического инвестора на акции Райффайзенбанка в РФ и шагов в части обмена активов, предположим, с восточно-европейскими структурами Сбербанка.

Также незаметен вариант, который использовал Альфа-банк, когда бывшие акционеры просто передали бумаги доверенному лицу, который, видимо, будет либо их держать у себя, либо искать уже стратегического инвестора.

Но, конечно, этот год будет очень показательным. Есть ощущение, что все-таки акционеры Райффайзенбанка не намерены так быстро уходить и идет поиск каких-то решений, которые будут более или менее удобоваримыми».

По итогам прошлого года чистая прибыль Raiffeisen Bank International превысила €2 млрд, и больше половины этой суммы принесла именно российская «дочка». При этом за последнее время кредитная организация уже несколько раз ужесточала условия проведения операций для клиентов. Так, с апреля 2023-го минимальный размер переводов в евро и долларах для юрлиц увеличился до 50 тыс., а для физических лиц — до 10 тыс.

Все эти шаги указывают на стремление RBI как можно сильнее ограничить операции в стране, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Это, безусловно, неслучайные действия: и первый звонок, и попытка сигнала, собственно, регулятору, что RBI принимает правила игры европейской финансовой системы против России и готова участвовать во вторичных санкциях.

В данном случае понятно, что сейчас основная структура не заботится о репутации Райффайзенбанка в РФ, понимая, что либо с этим активом так или иначе придется расставаться, либо его бизнес будет делом внешнего персонала, если его не удастся продать и он продолжит работать как "дочка" RBI. Тогда он точно не заинтересован в расширении клиентской базы, и лояльность клиентов российской структуры не является заботой материнской компании».

В конце марта Австрийская ассоциация инвесторов собиралась потребовать от руководства RBI сформировать свою позицию по поводу своего подразделения в РФ. Они заявляли, что неопределенность в этом вопросе может негативно сказаться на акциях организации. Так что правление группы должно либо выйти из российского бизнеса «на приемлемых для инвесторов условиях» либо «остаться и объясниться», заявлял тогда глава австрийской ассоциации.

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Владислав Викторов, Владимир Расулов