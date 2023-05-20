Глава Еврокомиссии рассказала о разочаровании стран Юга в России и Китае

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что многие страны глобального Юга (страны Африки, Азии, Латинской Америки) разочаровались в Китае и России. По ее мнению, это открывает для стран G7 новые возможности — в том числе для финансирования и инвестиций.

«Многие страны глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. А все, что может предложить этим странам Россия,— это оружие и наемники»,— заявила глава Еврокомиссии, ее слова приводит AP.

В связи с этим, как отмечает глава Еврокомиссии, страны глобального Юга ищут «альтернативные варианты финансирования». «Для G7 и близких партнеров открывается окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнерство странам с развивающейся экономикой, которые хотят работать с нами»,— добавила глава Еврокомиссии.

«Мы только начинаем. Вместе нам предстоит многое сделать, чтобы восполнить пробел в инфраструктуре»,— сказал президент США Джо Байден, его слова приводит AP. Он упомянул железнодорожный проект в Западной Африке, который, по его словам, улучшит продовольственную безопасность и цепочки поставок.

«Давайте покажем, что демократии способны на результат»,— сказал Джо Байден. Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти усилия могут увеличить объем инвестиций с «миллиардов до триллионов». «Мы хотим предложить лучшее предложение»,— сказала она.

31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики. Согласно ей, Россия будет считать исламскую цивилизацию дружественной, укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, с Китаем, Индией и странами Латинской Америки.

Анастасия Ларина