Банкам готовят рекордную прибыль

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может достичь 2,4–2,6 трлн руб. Это выше показателей докризисного 2021 года, следует из исследования рейтингового агентства НКР. Поддержку сектору окажет кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), а также восстановление потребительской активности в необеспеченном кредитовании. Банкиры, впрочем, пока не спешат распределять будущие прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может достичь 2,4–2,6 трлн руб. и оказаться выше рекордного показателя 2021 года в 2,37 трлн руб., оценивают эксперты НКР. «Маржинальность сектора вырастет, так же как и объем доходных активов, стоимость риска снизится»,— ожидают в агентстве. Это существенно оптимистичнее ранее звучавших прогнозов. В начале марта директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов оценивал прибыль сектора по итогам года в 1,5 трлн руб., ожидания разделяли и аналитики «Эксперт РА». В апреле глава АКРА Михаил Сухов прогнозировал прибыль выше 2 трлн руб., но не рекорд.

Улучшить прогноз позволили итоги первого квартала: по данным ЦБ, в январе—марте банки заработали 881 млрд руб.

Учитывая достаточно стабильную ситуацию со стоимостью фондирования, эксперты НКР ожидают, что в 2023 году чистая процентная маржа банков (NIM) будет находиться в диапазоне 4,3–4,6%. Стабилизация экономической ситуации позитивно отразится на стоимости риска во всех сегментах. «Мы ожидаем, что стоимость риска (без учета заблокированных активов) в 2023 году снизится в сравнении с 2022 годом, однако останется выше докризисного 2021 года: CoR в корпоративном кредитовании составит 0,7–0,8%, в рознице — 1,7–1,8%»,— говорится в прогнозе.

Как считают аналитики рейтингового агентства, основным драйвером станет рост кредитования МСП. По итогам 2022 года объем выдач кредитов таким заемщикам вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. НКР также ожидает ускорения в необеспеченном кредитовании на фоне «восстановления потребительского доверия к экономике». Совокупный портфель розничных кредитов на балансах банков вырастет на 13–14% (против 9% годом ранее). А вот в ипотеке возможно некоторое торможение, предостерегают в НКР: из-за повышения стоимости кредитов и ужесточения регулирования. Банки в 2023 году выдадут порядка 5,0 трлн руб. новых ипотечных кредитов против 4,8 трлн руб. годом ранее, при этом кредитный портфель прирастет на 15–16% (плюс 17% в 2022 году), ожидают эксперты. Впрочем, некоторые банки, например, ВТБ, делают ставку именно на этот сегмент.

Опрошенные банкиры и эксперты в целом подтверждают прогнозы НКР, хотя и предостерегают, что на рынке сохраняются факторы, которые могут оказать негативное влияние на банковский сектор.

«В отсутствие дополнительного внешнего негатива прибыль банковского сектора по итогам 2023 года действительно должна вернуться к уровням 2021 года»,— полагает финансовый директор ХКФ Максим Григорьев. Но многое зависит от того, какой в целом по отрасли является динамика резервирования — в прошлом году, несмотря на послабления, банки наращивали покрытие проблемной задолженности, роспуск таких резервов может способствовать временному увеличению чистой прибыли, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Исходя из финансовых результатов за первый квартал можно констатировать, что банки сохраняют способность удерживать высокий уровень процентного и комиссионного дохода даже при ограниченном росте кредитного портфеля»,— заключает эксперт.

К негативным факторам можно отнести то, что в 2023 году банкам предстоит создать обязательные резервы по так называемым заблокированным активам. С учетом требований регулятора (не менее 10% ежегодно в течение десяти лет) банкам может потребоваться до 600 млрд руб. на создание таких резервов в текущем году, свидетельствуют расчеты НКР. Итоговая сумма может оказаться меньше в случае перевода части активов на баланс дочерних структур — вероятно, отдельные банки впервые опробуют этот механизм уже в этом году.

Полина Трифонова