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Коммерсантъ FM
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Статистика не торопит ВВП

Динамика экономики в начале года сильного годового роста не обещает

Росстат оценил снижение экономики в первом квартале 2023 года на 1,9%, это лучше оценок Минэкономики и ЦБ. Улучшению оценок способствовали госзаказ в обработке, рост выпуска в АПК, строительстве и услугах. Восстановление услуг было одной из основных движущих сил в улучшении динамики деловой активности, частных доходов — и в ускорении инфляции. Но, несмотря на ожидания представителей сектора, спрос на услуги в апреле—мае стал охлаждаться. Но и без этого оценка ВВП в первом квартале не позволяет аналитикам оценивать будущий рост экономики на уровне, ожидаемом правительством.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года, по первой оценке Росстата (методом производства), экономика сократилась на 1,9% год к году (рост на 3% год назад) после сжатия на 2,7% в четвертом квартале 2022 года. Спад оказался заметно меньше, чем предварительные оценки Минэкономики (минус 2,2%) и ЦБ (минус 2,3%). Основными источниками улучшения годовой динамики ВВП стали обработка, в том числе связанная с военной промышленностью, АПК, строительство и услуги.

Негативный вклад услуг в динамику ВВП во втором—третьем кварталах 2022 года уже в четвертом квартале, по оценкам ЦМАКП, стал нейтральным. По данным же индекса S&P PMI, в первом квартале 2023 года сектор стал основным драйвером улучшения экономической активности, а по данным Росстата — и основным источником восстановления доходов домохозяйств от предпринимательства на фоне ограничения заграничного туризма и переориентации населения с товаров на услуги — во многом, общепита.

В этих обстоятельствах цены на услуги, которые отставали в росте от цен на товары со времен COVID-19, начали разгоняться во второй половине 2022 года и стали основным драйвером инфляции.

По оценке Александра Исакова из Bloomberg Economics, за 2,3% годовой инфляции в апреле 2023 года полностью отвечают услуги, а 0,8% инфляции в услугах за апрель — темп, сопоставимый с ее динамикой в 2022, 2014 и 2008 годах. «Конкуренция с импортом сдерживает рост цен в товарах — параллельный импорт позволил сохранить дисциплину в секторе. В услугах же уровень конкуренции серьезно снизился и такой внешней дисциплины нет»,— отмечает аналитик.

Экономисты Центра конъюнктурных исследований ВШЭ обнаружили бурный рост деловой уверенности в секторе услуг в первом квартале 2023 года — особенно в туризме, услугах страхования, ломбардов, связи и в стоматологии. Главный драйвер — ожидаемый спрос в следующем квартале (показатель улучшился за квартал сразу на 20 процентных пунктов). «Если выявленные позитивные тенденции в экономике (рост зарплат и кредитования.— “Ъ”) и ожидаемые положительные изменения перейдут в устойчивый тренд, то примерно в конце лета мы можем увидеть переход населения из сберегательной модели поведения обратно в потребительскую. Подобные перестроения с лагом в два-три месяца обязательно позитивно скажутся на спросе на услуги таких капиталоемких подотраслей, как туризм, страхование, транспорт, развлечения и отдых и др.»,— полагают в ВШЭ.

Росстат не зафиксировал быстрого восстановления экономики в конце 2022 года

Между тем, по оценке Минэкономики, в апреле объем платных услуг с учетом сезонности перестал расти (после роста на 1% месяц к месяцу за март), хотя рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 1% против снижения на 0,3% соответственно. По данным «Сбериндекса», номинальные расходы населения на товары и услуги с 8 по 14 мая выросли в годовом выражении на 7,8% год к году (11% и 15,4% в предыдущие две недели). Ухудшение ситуации наблюдается повсеместно, но, как отмечают аналитики Telegram-канала MMI, «особенно обращает на себя внимание замедление роста в секторе услуг.

Похоже, что опережающий рост здесь завершается, что, скорее всего, приведет и к ослаблению инфляционного давления», полагают эксперты.

«Открытие Грузии позволит снизить инфляцию в услугах из-за роста конкуренции в секторе»,— добавляет Александр Исаков. В апреле на торможение роста деловой активности и в услугах указывал PMI.

По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», за первый квартал с учетом сезонности ВВП вырос на 0,9% (3,9% за четвертый квартал 2022 года) — и при сохранении динамики «за весь 2023-й составит порядка 0,8% в годовом выражении», отмечают они. Минэкономики ожидает, что ВВП вырастет на 1,2%, называя эту оценку консервативной, ЦБ ждет роста в диапазоне 0,5–2%. По оценке Bloomberg Economics, ВВП за первый квартал вырос на 0,6% с коррекцией на сезонность после двух кварталов роста на 1%, и с учетом сокращения добычи вырастет «примерно на 1% в 2023 году на росте потребления и госрасходах — с учетом потерь от сокращения добычи», считают там.

Артем Чугунов

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