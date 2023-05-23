Чипы не поспевают за картами

Минпромторг обсуждает с производителями банковских карт возможность растянуть еще на год и без того просроченные поставки произведенных на «Микроне» чипов. Завод уже получает иски на сотни миллионов рублей. Нехватка отечественных аналогов вынудила производителей карт перейти на чипы от китайских производителей, которые за последний год выросли в цене в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 18 мая принял к производству иск ООО «Алиот» (производит банковские карты) к заводу «Микрон» (производит полупроводники), следует из данных базы суда. Сумма иска составляет 312 млн руб., предмет иска не раскрываеся. Собеседник “Ъ” на рынке производства банковских карт говорит, что иск связан с тем, что «Микрон» просрочил поставку компании чипов для банковских карт. Об этой ситуации знает и собеседник “Ъ” на российском рынке полупроводников. По его словам, причиной просрочки стали перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия. В «Микроне», а также гендиректор «Алиот» Игорь Васильев не ответили “Ъ”.

Ситуация, когда «Микрон» не успевал в срок поставить чипы российским производителям смарт-карт, не нова. В марте ООО «Орен Карт» подавал к заводу иск на 268 млн руб., причиной которого стала просрочка по поставке 1,82 млн чипов (полная партия составляла 2 млн чипов на 312 млн руб.), писало CNews. 10 мая производство по делу было прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. Из определения, опубликованного в картотеке дел арбитражного суда, следует, что стороны договорились об отсрочке поставки до 30 ноября 2023 года.

Источник “Ъ” на рынке утверждает, что сейчас Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода. «График поставок уже разработан, совещания по нему проходили три недели назад. Еще одно совещание намечено на эту неделю»,— говорит собеседник “Ъ”. По его данным, Минпромторг планирует добиться годовой отсрочки для «Микрона». В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

Ситуацией, при которой российские производители чипов для смарт-карт (это банковские карты и SIM-карты) не могут удовлетворить спрос компаний, производящих конечную продукцию, уже воспользовались китайские производители полупроводников. Источник “Ъ”, знакомый с организацией поставок китайских чипов в Россию, говорит, что по итогам первого квартала год к году китайские производители чипов для банковских карт (XH Smart Tech, Watchdata) подняли цены на свою продукцию в три раза, до $0,9 (примерно 72 руб.) за чип. В производителе карт «Новакард» подтверждают, что за последний год произошел многократный рост цен на китайские компоненты для смарт-карт.

Российские чипы — притом что их и не хватает — еще дороже. Судя по тексту определения по делу «Микрона» и «Орен Кард», опубликованного в картотеке, стоимость одного чипа, заказанного на «Микроне», составляла 156 руб. Финансовый директор «Новакард» Татьяна Добровольская опасается, что при такой ценовой конъюнктуре российским картам на российских же чипах будет сложно конкурировать с китайскими смарт-картами, в экспорте которых (а не только чипов) в Россию КНР также заинтересована. О просьбе участников рынка производства карт к правительству ввести заградительные пошлины на зарубежные карты “Ъ” писал 21 февраля.

Никита Королев