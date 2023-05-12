Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские сим-карты стали ближе на «Микрон»

Завод займется выпуском чипов

Зеленоградский «Микрон» займется производством чипов для отечественных сим-карт, программное обеспечение для которых уже тестируют операторы связи. Массовый выпуск, по данным “Ъ”, может начаться в 2024 году. Сейчас, по оценке экспертов, годовая потребность российских операторов в сим-картах составляет 70–100 млн штук, а мощностей «Микрона» в лучшем случае хватит на 20 млн. Российский чип для сим-карт нужен для внедрения на сетях связи отечественной криптографии: это должно исключить риски остановки оказания услуг связи и зависимости от иностранных технологий.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что 5 мая в аппарате замглавы Минцифры Андрея Заренина прошло совещание, посвященное перспективам производства сим-карт с российской криптографией, а также внедрению технологии на сетях операторов связи. Присутствовали представители МТС, Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ), ООО «Телесистемы Сервис» (ТСС, сейчас осуществляют техподдержку базовых станций Nokia на сетях российских операторов связи) и т. д. В Минцифры, ИТМиВТ и МТС не ответили на запросы, в ТСС отказались от комментариев.

Работа по созданию и внедрению на сетях операторов связи сим-карт с российской криптографией началась еще в 2013 году. Разработал решение ИТМиВТ: институт в 2019 году создал программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей, а также разработал сим-карту, писал РБК. Тогда предполагалось, что сами сим-карты будут работать на чипах Samsung. В 2021 году РБК сообщал, что карты с российской криптографией тестировал «Воентелеком».

По словам одного из собеседников “Ъ”, министерство хочет «ускорить внедрение» российских сим-карт, чтобы исключить риски проблем со связью на фоне зависимости от иностранных продуктов и развить собственное производство: «Есть понимание, куда двигаться, достигнута договоренность начать формирование "дорожной карты" для определения сроков». Чипы для сим-карт будет выпускать зеленоградский «Микрон», уточняет другой источник “Ъ”, серийное производство может начаться в 2024 году.

До 2022 года российские операторы связи закупали сим-карты у крупных мировых вендоров, в том числе у европейских Gemalto, Giesecke & Devrient и др. После введения санкций операторы стали получать китайские карты, которые в три-четыре раза дороже европейских (см. “Ъ” от 20 июня 2022 года).

Техническая возможность и компетенции для освоения в серийном производстве чипов для сим-карт на «Микроне» есть, подтвердили “Ъ” в компании: «Специализированный чип для сим-карт на базе одной из платформ под серийное производство уже разрабатывается, а ПО тестируют операторы. Чип будет выпускаться на топологических нормах 180 нм и 90 нм». В то же время собеседник “Ъ”, близкий к правительству, уточнил, что годовая потребность российских операторов составляет 70–100 млн сим-карт, «"Микрон" даже при полной загрузке сможет выпускать не больше 20 млн».

Сами операторы связи к проекту пока относятся настороженно. «Для внедрения новых решений на сетях связи, обслуживающих десятки миллионов пользователей, необходимо тщательно протестировать не только работоспособность, но и корректное взаимодействие сим-карт с окружающей сетевой архитектурой»,— подчеркивают в «МегаФоне». При принятии каких-либо решений по данной теме «важно понимать, как это будет работать на действующей сети связи, а пока такого понимания нет», добавляют в «Вымпелкоме». Идея с российской криптографией «нереализуема в ближайшие несколько лет, так как для ее корректной работы необходимо не только произвести сим-карты, но и модернизировать оборудование операторов», уточняет источник “Ъ” в одной из компаний: «При этом иностранные вендоры ушли, а российские аналоги появятся не скоро».

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...