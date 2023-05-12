Российские сим-карты стали ближе на «Микрон»

Зеленоградский «Микрон» займется производством чипов для отечественных сим-карт, программное обеспечение для которых уже тестируют операторы связи. Массовый выпуск, по данным “Ъ”, может начаться в 2024 году. Сейчас, по оценке экспертов, годовая потребность российских операторов в сим-картах составляет 70–100 млн штук, а мощностей «Микрона» в лучшем случае хватит на 20 млн. Российский чип для сим-карт нужен для внедрения на сетях связи отечественной криптографии: это должно исключить риски остановки оказания услуг связи и зависимости от иностранных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что 5 мая в аппарате замглавы Минцифры Андрея Заренина прошло совещание, посвященное перспективам производства сим-карт с российской криптографией, а также внедрению технологии на сетях операторов связи. Присутствовали представители МТС, Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМиВТ), ООО «Телесистемы Сервис» (ТСС, сейчас осуществляют техподдержку базовых станций Nokia на сетях российских операторов связи) и т. д. В Минцифры, ИТМиВТ и МТС не ответили на запросы, в ТСС отказались от комментариев.

Работа по созданию и внедрению на сетях операторов связи сим-карт с российской криптографией началась еще в 2013 году. Разработал решение ИТМиВТ: институт в 2019 году создал программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей, а также разработал сим-карту, писал РБК. Тогда предполагалось, что сами сим-карты будут работать на чипах Samsung. В 2021 году РБК сообщал, что карты с российской криптографией тестировал «Воентелеком».

По словам одного из собеседников “Ъ”, министерство хочет «ускорить внедрение» российских сим-карт, чтобы исключить риски проблем со связью на фоне зависимости от иностранных продуктов и развить собственное производство: «Есть понимание, куда двигаться, достигнута договоренность начать формирование "дорожной карты" для определения сроков». Чипы для сим-карт будет выпускать зеленоградский «Микрон», уточняет другой источник “Ъ”, серийное производство может начаться в 2024 году.

До 2022 года российские операторы связи закупали сим-карты у крупных мировых вендоров, в том числе у европейских Gemalto, Giesecke & Devrient и др. После введения санкций операторы стали получать китайские карты, которые в три-четыре раза дороже европейских (см. “Ъ” от 20 июня 2022 года).

Техническая возможность и компетенции для освоения в серийном производстве чипов для сим-карт на «Микроне» есть, подтвердили “Ъ” в компании: «Специализированный чип для сим-карт на базе одной из платформ под серийное производство уже разрабатывается, а ПО тестируют операторы. Чип будет выпускаться на топологических нормах 180 нм и 90 нм». В то же время собеседник “Ъ”, близкий к правительству, уточнил, что годовая потребность российских операторов составляет 70–100 млн сим-карт, «"Микрон" даже при полной загрузке сможет выпускать не больше 20 млн».

Сами операторы связи к проекту пока относятся настороженно. «Для внедрения новых решений на сетях связи, обслуживающих десятки миллионов пользователей, необходимо тщательно протестировать не только работоспособность, но и корректное взаимодействие сим-карт с окружающей сетевой архитектурой»,— подчеркивают в «МегаФоне». При принятии каких-либо решений по данной теме «важно понимать, как это будет работать на действующей сети связи, а пока такого понимания нет», добавляют в «Вымпелкоме». Идея с российской криптографией «нереализуема в ближайшие несколько лет, так как для ее корректной работы необходимо не только произвести сим-карты, но и модернизировать оборудование операторов», уточняет источник “Ъ” в одной из компаний: «При этом иностранные вендоры ушли, а российские аналоги появятся не скоро».

Никита Королев