В бета-версии WhatsApp для Windows теперь можно слушать голосовые сообщения вне чата

Мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию для Windows, в которой появился ряд новых функций. Среди нововведений — возможность слушать голосовые сообщения вне чата и менять обои для переписок. Бета-версия уже доступна для всех пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теперь голосовое сообщение не будет прерываться при выходе из чата, то есть можно начать слушать голосовое сообщение, выйти из чата и продолжить общение с кем-либо еще — это может пригодиться при прослушивании длинных голосовых сообщений.

При изменении обоев они меняются автоматически для всех чатов, однако отсутствует возможность использовать в качестве фона фотографию или другие изображения. Ранее в WhatsApp ввели функцию использования одного аккаунта на нескольких телефонах, также мессенджер позволил сохранять исчезающие сообщения с разрешения отправителя.

Евгений Федуненко