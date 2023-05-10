В web-версии WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений

Мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию WhatsApp Web, в которой можно редактировать отправленные сообщения. Пользователи смогут неограниченное количество раз поменять текст сообщения в течение пяти минут после его отправки.

Чтобы исправить текст, нужно кликнуть на сообщение и нажать «Редактировать». Можно исправлять сообщения как в личных, так и в групповых чатах. В будущем функция появится и в версиях WhatsApp на iOS и Android.

Возможность редактирования сообщений уже доступна в некоторых популярных мессенджерах — в Telegram редактировать сообщения можно с 2016 года. В 2022 году на устройствах Apple вышла iOS 16, в которой можно было редактировать текст сообщения в iMessage до пяти раз в течение 15 минут после его отправки.

Ранее мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию для Windows, в которой появился ряд новых функций, включая возможность слушать голосовые сообщения вне чата и менять обои для переписок.

Евгений Федуненко