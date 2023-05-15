WhatsApp добавит возможность ставить пароли на чаты

Мессенджер WhatsApp усиливает защиту сообщений своих пользователей, теперь закрытый чат можно перемещать в отдельную папку, для открытия которой потребуется пароль. Новая функция называется «Закрытие чата», она уже внедряется.

С ее помощью пользователь сможет защитить свои самые личные переписки, обещает мессенджер. «Чтобы открыть ее (папку для закрытого чата.— ''Ъ''), потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях»,— сообщает WhatsApp в своем блоге.

Чтобы закрыть чат, надо нажать на имя собеседника или название группы и выбрать соответствующий вариант, для возвращения чата нужно медленно провести по экрану пальцем и ввести пароль телефона. Скоро закрытие чатов будет доступно на связанных устройствах, а уникальный пароль для чатов можно будет использовать вместо пароля телефона.

Ранее в web-версии WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений. Теперь можно исправлять сообщения как в личных, так и в групповых чатах.

Мария Федотова