Апелляция утвердила победу Евгении Гуцул на выборах башкана Гагаузии

Апелляционная палата столицы Гагаузии города Комрата утвердила победу кандидата от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул на выборах главы автономии (башкан). Согласно данным ЦИКа Гагаузии, она победила во втором туре, набрав 52,34% голосов избирателей.

«Признать действительным мандат избранной главы Гагаузии Гуцул Евгении Александровны. Решение подлежит исполнению с момента его вынесения»,— приводит ТАСС постановление судьи. После решения Апелляционной палаты избранный глава автономии должен принять присягу на заседании Народного собрания (местный парламент). Затем он вступает в должность.

Выборы главы Гагаузии завершились 14 мая. На следующий день, 15 мая, Евгения Гуцул заявила о заинтересованности в укреплении отношений с Москвой. 16 мая ЦИК Молдавии сообщил, что в отношении всех кандидатов заведены административные дела по факту незаконного финансирования выборов.

Вслед за этим Национальный центр по борьбе с коррупцией провел проверку в здании ЦИК Гагаузии в рамках следственных мероприятий. Членам ЦИКа вручили повестки с требованием прийти на допрос, а также попросили предоставить документы по прошедшим выборам.

В тот же день Народное собрание единогласно признало избрание Евгении Гуцул законным. Власти Гагаузии обвинили Кишинев в попытке сорвать выборы. Вместе с тем президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики вынуждены вмешаться в то, «как функционирует закон» в автономии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Восстание южан».

Лусине Баласян