Восстание южан

Гагаузская автономия на юге Молдавии превращается в горячую точку. Региональные элиты вошли в жесткий клинч с Кишиневом из-за выборов главы региона, результаты которых могут быть отменены после вмешательства центральных властей. Серьезная угроза дестабилизации возникла совершенно не вовремя: в канун намеченного на 1 июня саммита Европейского политического сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул (в центре) на пикете в защиту местного избиркома

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул (в центре) на пикете в защиту местного избиркома

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Выборы главы (башкана) Гагаузии состоялись 14 мая, но по-настоящему острая борьба началась только сейчас. Победителем гонки стала Евгения Гуцул, которую еще месяц назад мало кто знал. Своим триумфом госпожа Гуцул обязана безудержному популизму выдвинувшей ее партии «Шор», лидер которой — беглый бизнесмен Илан Шор.

Господин Шор живет в Израиле (в Молдавии он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за финансовые махинации), откуда организует антиправительственные акции, критикует молдавское руководство, особенно президента Майю Санду, и обещает привести страну к процветанию, как только придет к власти. Он вообще крайне щедро сыплет обещаниями. Например, в последнее время уверяет, что сможет договориться с Москвой о дешевом газе для Молдавии, и благодаря этому увеличивает число своих сторонников. Власти называют партию «Шор» «организованной преступной группировкой», но нейтрализовать ее не могут. В Конституционном суде лежит запрос Минюста о запрете политической силы, однако судьи никак не могут вынести решение.

Пока суд думает — Илан Шор действует. Победа Евгении Гуцул в Гагаузии — регионе, известном пророссийскими настроениями,— стала громким успехом господина Шора. Успехом, который продемонстрировал, что его поддержка в принципе может привести в политику кого угодно. Евгения Гуцул, к примеру, прославилась своим молчанием. Она не посещает телеэфиры, очень мало говорит на публике и минимизирует общение с прессой: представитель штаба госпожи Гуцул Сергей Бургуджи в ответ на запрос “Ъ” об интервью предложил прислать вопросы, чтобы ответить на них письменно.

Властям Молдавии триумф креатуры Илана Шора явно не по душе. Помимо того что это означает фактический переход целого региона страны под контроль команды господина Шора, башкан Гагаузии по должности является еще и членом правительства страны со всеми соответствующими атрибутами, включая доступ к гостайне.

Еще во время предвыборной кампании молдавская пресса писала, что в Гагаузии тратятся баснословные деньги на агитацию и партия «Шор» лидирует по затратам. Позже представители правящей в Молдавии команды публично заявляли о подкупе избирателей и фальсификациях на выборах. А уже после выборов премьер страны Дорин Речан заявил, что выборы главы Гагаузии следует признать недействительными.

К конкретным действиям Кишинев приступил только 16 мая — после того как ЦИК признал выборы состоявшимися и передал документы в Апелляционную палату Комрата для утверждения итогов. В этот день в столицу гагаузской автономии Комрат наведались сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), а также полиция. Они изъяли в Центризбиркоме Гагаузии оригиналы списков избирателей.

Глава регионального ЦИКа Яна Коваленко рассказала “Ъ”, что списки, по словам силовиков, были изъяты в рамках расследования дела о нарушениях во время выборов: «У них были предположения, что якобы какие-то лица голосовали за других людей. А потом, когда я говорила со следователем по телефону, они сказали, что установили, что по спискам голосовали люди, которые в день выборов находились за границей».

В постановлении НЦБК, с которым ознакомился “Ъ”, указано: следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, открытого еще в январе 2022 года в соответствии со ст. 243 Уголовного кодекса Молдавии — «Отмывание денег» и ст. 181 «Воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права или деятельности избирательных органов».

Появление в Гагаузии кишиневских силовиков вызвало уличные протесты и резкую реакцию местных властей — депутатов Народного собрания (местный парламент) и членов исполнительного комитета (региональное правительство). «Была совершена беспрецедентная, целенаправленная атака на народ Гагаузии и его волеизъявление»,— говорится в заявлении, принятом в ночь на 17 мая на совместном заседании депутатов и членов исполкома.

Чтобы принять решение о дальнейших действиях, в Гагаузии 27 мая созывают съезд депутатов и мэров всех уровней. А 21 мая в Комрате состоится митинг, повестка которого внутренней политикой уже не ограничивается. Среди прочего организаторы собираются потребовать от центральных властей остановить процессы по выходу республики из СНГ и выступить за «взвешенную внешнюю политику, направленную на укрепление партнерских связей с главными мировыми силами», включая Россию.

Москва, к слову, не осталась в стороне от гагаузских выборов. «Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное нет курсу на разрыв связей с Россией»,— заявила 17 мая представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем на геополитику замахнулся и Илан Шор. Он объявил о намерении провести в Молдавии референдум о выборе внешнеполитического курса. В поддержку этой идеи господин Шор намерен 21 мая провести сразу три митинга — в Комрате, Бельцах и Орхее. Выбор даты не случаен. В этот день власти страны собираются организовать в центре Кишинева масштабный митинг за евроинтеграцию. К участию в нем лично призывала сограждан президент Санду.

Митинг пройдет незадолго до грандиозного внешнеполитического события — саммита Европейского политического сообщества, который Молдавия примет 1 июня. В республику слетятся почти полсотни президентов, премьеров и руководителей европейских структур. Накал страстей, возникший между Кишиневом и Гагаузией,— не лучший фон для проведения саммита. Тем более что пока никто не может предсказать, до какой степени повысится температура в отношениях между центральными властями и регионом, в котором в начале 90-х с трудом удалось избежать вооруженного конфликта.

Владимир Соловьев