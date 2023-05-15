Победительница выборов в Гагаузской автономии выступила за укрепление отношений с Россией

Победившая на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул считает необходимым укрепление отношений молдавского региона с Россией. Она, в частности, планирует открыть представительство региона в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в РФ.

«Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов»,— заявила госпожа Гуцул журналистам (цитата по ТАСС).

Евгения Гуцул — кандидат от оппозиционной партии «Шор». Она набрала 52% голосов (27 тыс.), ее соперник, Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, — 48% голосов (25 тыс.). ЦИК Молдавии обвинял Гагаузию в нарушениях при проведении выборов. Парламент автономии воспринял это как попытку срыва выборов.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Гагаузия хочет как "Шор" в масле кататься».