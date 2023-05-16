Полиция Молдавии проводит проверку в здании ЦИК Гагаузии

Офицеры национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии пришли в здание ЦИК Гагаузской автономии для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщил портал Gagauzinfo.

По информации портала, членам ЦИКа вручили повестки с требованием прийти на допрос до 18 мая. Правоохранители, следует из сообщения, потребовали предоставить документы о прошедших в Гагаузии выборах. Депутат народного собрания автономии Виктор Петров заявил, что власти Молдавии намерены аннулировать результаты выборов. В НЦБК сообщили, что позже сообщат детали инцидента.

14 мая завершились выборы главы (башкана) Гагаузии. На этот пост претендовали восемь человек. Во втором туре выборов победила кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Она заявляла о намерении укрепить отношения с Россией.

Сегодня, 16 мая, ЦИК Молдавии сообщил, что в отношении всех кандидатов заведены административные дела по факту незаконного финансирования выборов. Также ответственность понесут 106 человек, которые финансировали кандидатов, следует из сообщения. Народное собрание Гагаузии в ответ обвинило власти Молдавии в попытке сорвать проведение выборов.

Лусине Баласян