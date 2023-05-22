Вьетнам всегда был ближе к нам

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев совершает визит во Вьетнам, ставший первым контактом столь высокого уровня между Москвой и Ханоем после начала военной операции на Украине. Вьетнам, не поддерживающий санкционное давление на Россию, становится ключевым партнером Москвы в Юго-Восточной Азии. В ходе состоявшейся на саммите G7 в Хиросиме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь призвал «решать все споры мирным путем». В свою очередь, и страны Запада активизируют контакты с Ханоем, пытаясь перетянуть его на свою сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев назвал Вьетнам «давним другом», с которым Россия развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства (на фото справа: президент Вьетнама Во Ван Тхыонг)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Дмитрий Медведев назвал Вьетнам «давним другом», с которым Россия развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства (на фото справа: президент Вьетнама Во Ван Тхыонг)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Программа рабочего визита председателя партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Ханой включает переговоры с высшими руководителями Вьетнама — генсеком правящей Компартии Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Маем, президентом Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем. В программу визита также были включены прошедшие в понедельник встреча в Обществе вьетнамско-российской дружбы (ОВРД) и возложение венков к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Самые неожиданные слова господина Медведева о Вьетнаме прозвучали в ходе общения с активистами ОВРД. По признанию замглавы Совбеза России, первым иностранцем, которого он увидел в своей жизни, в начале 1970-х годов, был вьетнамец — аспирант его отца.

«Если говорить обо мне, то вьетнамцы в моем сердце буквально с детских лет»,— признался Дмитрий Медведев.

«Так получилось, что я впервые побывал во Вьетнаме в 2000 году, сейчас 2023 год, и это разный Вьетнам»,— добавил он, назвав эту страну «давним другом», с которым Россия развивает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как заявили накануне переговоров в секретариате Дмитрия Медведева, российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции во Вьетнам, что, как считают в Москве, могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности страны. Напомним, что Вьетнам — самый крупный из зарубежных покупателей российской свинины (почти 50% от ее экспорта).

Особое внимание на переговорах в Ханое будет уделено вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом. С 4 июня планируется запустить рейс Иркутск—Ханой авиакомпании «ИрАэро».

Еще одним ключевым направлением сотрудничества остаются энергетика и развитие инфраструктуры. Российские компании заинтересованы в участии в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры Вьетнама.

Как заявили в секретариате Дмитрия Медведева, Россия также готова обсуждать с Вьетнамом использование национальных валют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт «Мир».

Новый подъем российско-вьетнамских отношений происходит благодаря тому, что Ханой дистанцировался от войны санкций против России и давления, оказываемого на нее странами Запада после начала военной операции на Украине.

Весьма символично, что Вьетнам не поддержал ни одной резолюции ООН по Украине с осуждением России.

На это обстоятельство накануне визита Дмитрия Медведева в Ханой обратил особое внимание канцлер Германии Олаф Шольц. Выступая на состоявшейся в Берлине на прошлой неделе конференции Global Solutions Summit, германский лидер призвал ответить на вопрос, почему такие страны, как Индия, ЮАР или Вьетнам, «не готовы критиковать Российскую Федерацию» и голосовать за резолюции ООН против РФ. «Когда я разговариваю с лидерами этих стран, многие уверяют меня, что они не ставят под сомнение основополагающие принципы нашего международного порядка. Но они не согласны с неравным применением этих принципов»,— заявил Олаф Шольц, призвав понять логику государств «глобального Юга», которые хотят равного отношения и «конца западных двойных стандартов».

Между тем за день до общения с Дмитрием Медведевым премьер Вьетнама Фам Минь Тинь, приглашенный на саммит G7 в Хиросиме, на полях форума провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в адрес которого замглавы Совбеза РФ ранее сделал немало резких заявлений, включая последнее предложение «наглотаться собачьего яда». Как сообщил вьетнамский портал VnExpress, говоря о конфликте на Украине, премьер подтвердил, что «последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что все споры должны решаться мирным путем». По его словам, во Вьетнаме надеются, что стороны конфликта вскоре возобновят диалог. «Как страна, пережившая много войн, Вьетнам понимает ценность мира, оказывает гуманитарную помощь украинскому народу и готов помочь сторонам найти прочное мирное решение нынешнего конфликта на основе международного права и уважения законных интересов друг друга»,— отметил Фам Минь Тинь.

Между тем мысль Олафа Шольца о том, что отсутствие понимания с «глобальным Югом» становится растущей проблемой для Запада, прозвучала и на саммите G7 в Хиросиме.

«"Глобальный Юг" и уязвимые слои населения испытывают на себе колоссальное влияние многочисленных проблем. Если мы не проявим готовности сотрудничать в решении проблем этих стран и людей, наши призывы к поддержанию свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права, окажутся пустыми»,— заявил на итоговой пресс-конференции саммита G7 его хозяин, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он призвал западных коллег по «семерке» «прислушаться к международным партнерам, которые сталкиваются с различными проблемами, и сотрудничать для реагирования на них».

Демонстрируя пример такого подхода, Япония предоставила Вьетнаму займы на сумму ¥60,98 млрд ($442 млн) для реализации трех инфраструктурных проектов. Соглашение о выделении займов было подписано в присутствии премьера Кисиды и его вьетнамского коллеги на полях саммита G7 в Хиросиме. Как сообщили в МИД Японии, выделенные займы будут направлены на поддержку мер по смягчению социальных последствий пандемии коронавируса, содействию экономической и социальной стабильности и улучшению транспортной инфраструктуры Вьетнама.

Первое в истории приглашение руководителя Вьетнама на саммит G7, где он также провел встречу с премьером Индии Нарендрой Моди, стало не единственным подтверждением растущего международного веса страны. Посетивший Ханой с визитом в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил «приверженность США партнерству и работе с Вьетнамом по содействию открытости, процветанию, устойчивости и миру в Индо-Тихоокеанском регионе». Перед этим в конце марта телефонный разговор с вьетнамским премьером провел президент США Джо Байден, заявивший о намерении Вашингтона содействовать укреплению мощи и экономического процветания независимого Вьетнама. В связи с этим глава Белого дома назвал особым 2023 год, в котором отмечается 10-летие провозглашения всеобъемлющего партнерства США и Вьетнама.

В ходе визита госсекретаря Блинкена в Ханой обсуждался и кризис на Украине, при этом глава американской дипломатии воздержался от резких шагов и ультиматумов. «У Вьетнама давно продолжающиеся отношения с Россией, мы понимаем и принимаем это. В то же время я четко услышал от наших вьетнамских собеседников их стремление следовать базовым принципам в соответствие с Уставом ООН — территориальная целостность, суверенитет и независимость. Вьетнам выступает за это, и они повторили это в разговорах с нами»,— заявил тогда глава американской дипломатии.

Сергей Строкань