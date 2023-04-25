«Запад открывает азиатский дипломатический фронт»

Чехия планирует заместить российскую нефть сырьем из Казахстана. Прага может вложить свои знания в модернизацию энергетической отрасли Астаны, а в ответ рассчитывает на увеличение поставок углеводородов. Такое заявление в ходе визита в среднеазиатскую республику сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Казахстан стал очередным пунктом в восточном турне европейского лидера, до этого он посетил, в частности, Вьетнам. В его списке также значатся Индонезия, Сингапур и Узбекистан. В свою очередь, в обратном направлении — на Запад — отправился один из азиатских лидеров. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл в США с пятидневным визитом. Политологи считают, что он должен обсудить с партнерами сдерживание Китая. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, западные страны вступили в геополитическую схватку с Пекином и Москвой за влияние в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Австралийский независимый центр Lowy Institute опубликовал исследование, авторы которого приходят к выводу: Китай медленно, но неуклонно усиливает свое влияние в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона в ущерб своему главному геополитическому противнику — Соединенным Штатам.

Впрочем, Вашингтон и его союзники складывать оружие не собираются и предпринимают отчаянные усилия, чтобы изменить тенденцию и перехватить инициативу у Пекина. В этой связи привлекают внимание несколько событий, происходящих на этой неделе.

Во-первых, пятидневный визит в США президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Здесь у Вашингтона задача двойная — не только вовлечь Сеул в создаваемую в регионе антикитайскую коалицию, но и убедить его более активно участвовать в санкционном, психологическом, военном давлении на Москву. Неслучайно за несколько дней до визита в США Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военных поставок Киеву, чем вызвал всплеск возмущения в Москве. Бывший президент Дмитрий Медведев даже пригрозил в ответ направить Пхеньяну новейшие системы российских вооружений.

Надо сказать, что и в самом Сеуле слова президента не всем пришлись по душе. Представитель оппозиционной Объединенной демократической партии Сон Соль заявила, что идея главы государства шокировала жителей страны и нарушает Конституцию. В итоге власти попытались спустить скандал на тормозах, объяснив, что президент высказывался в чисто гипотетическом ключе, в реальности же никаких поставок оружия Киеву не осуществляется и даже не планируется.

Однако на другом фронте, экономическом, Сеул все-таки поддался давлению Запада и ужесточил курс в отношении Москвы. Накануне визита в США было объявлено, что список ограничений для экспорта в Россию и Белоруссию расширится с 57 до 798 позиций.

Ну а в том, что касается Китая, Сеулу тоже неизбежно придется учитывать пожелания Вашингтона. Так, в печати появилась информация, что Белый дом просит власти Южной Кореи ограничить продажу в КНР чипов. Наверняка, в ходе визита будет обсуждаться и сотрудничество в области обороны и безопасности.

Вашингтон создает в регионе противостоящие Китаю военные блоки, и без участия давнего партнера, Сеула, здесь едва ли обойдется.

Еще один возможный участник этих блоков — Вьетнам, власти которого, хотя и придерживаются, как и Пекин, коммунистической идеологии, относятся к китайским товарищам как к геополитическим оппонентам и чуть ли не потенциальным противникам. «Обрабатывать» вьетнамцев в Ханой с трехдневным визитом отправился Петр Фиала, премьер-министр Чехии, одного из самых верных союзников США в Восточной Европе.

Прага предлагает вьетнамцам несколько заманчивых контрактов в области вооружений, для этого глава правительства включил в состав своей делегации руководителей сразу четырех военных концернов. Цель — убедить Вьетнам ограничить традиционное военное сотрудничество с Москвой (сегодня армия страны на 80% оснащена российскими или советскими вооружениями).

При этом в России, как до этого в Советском Союзе, Вьетнам привыкли воспринимать как надежного союзника. Его переход в антикитайский, а, следовательно, и антироссийский лагерь стал бы серьезным ударом по позициям и амбициям как Пекина, так и Москвы.

Впрочем, схватка за Вьетнам еще не закончена. Несмотря на все усилия США, к антикитайским альянсам в регионе он формально так пока и не примкнул. А при голосовании в ООН за предложенные Западом резолюции с критикой Москвы Ханой предпочитает воздерживаться. Да и санкции в отношении России вводить не спешит.

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