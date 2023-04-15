США и Вьетнам по итогам визита Блинкена заявили о желании углубить связи

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь пообещали вывести отношения двух стран на новый уровень по итогам визита американского чиновника в Ханой, передает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Господин Блинкен приехал в Ханой 14 апреля, спустя две недели после 50-летней годовщины вывода американских войск из Вьетнама. В ходе визита госсекретарь заложил первый камень в основание нового здания посольства США во вьетнамской столице. Строительство обойдется в $1,2 млрд, отмечает агентство.

«Мы считаем, что сейчас благоприятное время для выхода нашего партнерства на новый уровень»,— заявил господин Блинкен в ходе визита.

«У наших стран всеобъемлющие и эффективные отношения, и в дальнейшем мы продолжим их углублять. Мы высоко оцениваем роль и ответственность США по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону, или, в более широком смысле, к Индо-Тихоокеанскому региону»,— сказал господин Тинь.

Он также отметил, что коммунистическое правительство Вьетнама стремится еще сильнее укрепить двусторонние отношения с США.

У Вьетнама есть территориальные разногласия с одним из главных стратегических соперников США, Китаем, в Южно-Китайском море, подчеркивает агентство.

Господин Блинкен отметил, что США сейчас завершают передачу Вьетнаму третьего катера береговой охраны Эта поставка станет еще одним этапом сотрудничества двух стран в сфере безопасности на море, в рамках которого США с 2016 года уже передали Вьетнаму 24 патрульных катера и другое оборудование.

23 марта Китай обвинил США в незаконном вторжении, после того как американский ракетный эсминец USS Milius вошел в акваторию спорных Парасельских островов (островов Сиша) в Южно-Китайском море. КНР контролирует острова и считает их своей территорией, однако на них также претендуют Вьетнам и частично признанный Тайвань.

11 апреля помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что США вели переговоры с Вьетнамом и другими партнерами о «диверсификации оборонных закупок» от России.

Журнал Foreign Affairs, издаваемый аналитическим центром Совета по международным отношениям, отмечает, что Вашингтон зачастую уклоняется от конфронтации с режимами и странами, где наблюдался явный сдвиг в пользу авторитаризма, если это могло бы нанести удар по интересам США в том или ином государстве или регионе. В пример приводится достаточно тесное сотрудничество Штатов с Чадом, Таиландом и Вьетнамом, несмотря на их неполное соответствие демократическим стандартам.

Эрдни Кагалтынов