Подоляк: Украина с интересом наблюдает за нападением диверсантов на Белгородскую область

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет непосредственного отношения к прорыву диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По его словам, за этим стоят граждане России «из подпольных партизанских отрядов».
Михаил Подоляк
Фото: Efrem Lukatsky, File / AP
«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России»,— написал Михаил Подоляк в социальных сетях.
Первыми о проникновении диверсантов в Белгородскую область утром писали военкоры и Telegram-каналы. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: он заявил, что диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Грайворонском округе ликвидируют силы погранслужбы, Росгвардии и ФСБ.
О том, что в диверсионной операции участвуют «исключительно россияне», говорил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в список экстремистов) заявил, что в Белгородской области «проводят разведку боем» легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
Президенту Владимиру Путину доложили о попытке прорыва диверсантов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По оценке Кремля, эта операция — попытка отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте, который был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая.
Это уже второе массированное нападение диверсантов на приграничные российские регионы. Прошлое произошло 2 марта. Тогда диверсанты проникли в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус». При нападении погибли двое мужчин. Власти Украины отрицали свою причастность к случившемуся.
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