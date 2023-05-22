Подоляк: Украина с интересом наблюдает за нападением диверсантов на Белгородскую область

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет непосредственного отношения к прорыву диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По его словам, за этим стоят граждане России «из подпольных партизанских отрядов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky, File / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky, File / AP

«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России»,— написал Михаил Подоляк в социальных сетях.

Первыми о проникновении диверсантов в Белгородскую область утром писали военкоры и Telegram-каналы. Позднее эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: он заявил, что диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Грайворонском округе ликвидируют силы погранслужбы, Росгвардии и ФСБ.

О том, что в диверсионной операции участвуют «исключительно россияне», говорил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в список экстремистов) заявил, что в Белгородской области «проводят разведку боем» легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».

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Президенту Владимиру Путину доложили о попытке прорыва диверсантов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По оценке Кремля, эта операция — попытка отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте, который был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая.

Это уже второе массированное нападение диверсантов на приграничные российские регионы. Прошлое произошло 2 марта. Тогда диверсанты проникли в села Сушаны и Любечане Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус». При нападении погибли двое мужчин. Власти Украины отрицали свою причастность к случившемуся.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина