Шольц: Украина продолжит получать вооружение от Запада после завершения конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Украина продолжит получать западное вооружение даже после окончания военного конфликта. Он уточнил, что страны Запада еще не обсуждают гарантии безопасности для Киева, так как конфликт не закончился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства»,— пояснил господин Шольц в интервью Welt (цитата по «РИА Новости»).

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В мае ЕС представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, на эти цели потратят €1,5 млрд. Минобороны Великобритании выявило случаи перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер