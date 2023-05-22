Белгородскую область 21 мая обстреляли со стороны Украины 71 раз

За 21 мая украинские военные обстреляли Белгородскую область 71 раз. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков, ранее для борьбы с фейками решивший сообщать обо всех атаках на регион.

По данным господина Гладкова, чаще всего обстреливали Шебекинский городской округ — 38 раз. В село Середа прилетело 19 минометных снарядов, информация по разрушениям уточняется. Еще девять выстрелов было совершено по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Восемь снарядов было выпущено по Новой Таволжанке: пострадавших нет, в двух частных домовладениях посечены крыши. Также дважды под минометный обстрел попал хутор Марьино попал, обошлось без разрушений и пострадавших.

Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Больше всего атак пришлось на хутор Старый, по которому было выпущено 28 снарядов из минометов и ствольной артиллерии. Еще два прилета было в Тишанке, в офисе семейного врача выбито окно и посечена кровля. Один снаряд из миномета повредил линию электропередачи рядом с хутором Шаховка, пода света была восстановлена к 23:50. Во всех населенных пунктах обошлось, без пострадавших.

В Грайворонском городском округе под обстрел дважды попало село Головчино. В обоих случаях взрывные устройства были сброшены с квадрокоптеров на здание сельской администрации и на линию электропередачи. «Пожар был ликвидирован ближе к часу ночи, свет восстановили в 4:45. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Утром 22 мая Головчино снова оказалось под обстрелом. Также зафиксированы атаки на села Глотово и Козинка в том же округе. Об этом на оперативном совещании в облправительстве рассказал глава муниципалитета Геннадий Бондарев. По его словам, в округе был поврежден один дом.

Об обстрелах Белгородской области на прошлой неделе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Грады" прошлись по огородам».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте