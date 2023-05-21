Власти Белгородской области решили сообщать о всех обстрелах региона, чтобы не допускать фейков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в последнее время, «в том числе в федеральных телеграм-каналах», публикуется много непроверенной информации об обстрелах региона («только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ»). Поэтому глава региона принял решение ежедневно публиковать полный список данных по обстрелам со стороны Украины за прошедшие сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате губернатор сообщил, что в Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка. По ней было выпущено семь снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район попал под четыре минометных обстрела, из них хутор Лозовая Рудка дважды, а села Богун-Городок и Цаповка - по одному прилету. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано 24 минометных обстрела, из них 18 снарядов легли рядом с хутором Шаховка, четыре в селе Тишанка и два в хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге всего зафиксировали 35 обстрелов, шесть минометных снарядов «легли» рядом с селом Дроновка и 29 снарядов из АГС - рядом с Новостроевкой-2. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе работала артиллерия, рядом с поселком Красная Яруга зафиксирован прилет 11 снарядов, в селе Староселье - шесть, обошлось без разрушений. Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован.

По Шебекинскому городскому округу всего зафиксировано 37 обстрелов. Из них: в селе Архангельское работала артиллерия, зафиксировано восемь прилетов, пострадавших нет, повреждено одно частное домовладение; хутор Балки попал под минометный обстрел - пять прилетов, пострадавших и разрушений нет. В селе Муром зафиксировано 16 снарядов от артиллерии, без пострадавших, информация по разрушениям уточняется. Город Шебекино ночью обстреляли из РСЗО, восемь снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора. Пострадавших нет.

Непосредственно 21 мая в селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля. А в селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад. Подомовой обход продолжается, рассказал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Владимир Зоркий