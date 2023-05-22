Украинский квадрокоптер впервые атаковал здание белгородской сельской администрации

В ночь с воскресенья на понедельник украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание администрации сельского поселения села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время, сообщил ранним утром губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, это первая атака на сельскую администрацию в регионе. В результате произошел «взрыв и пожар», в частности, загорелась крыша здания. Сотрудники администрации округа «очень быстро сориентировались», отметил губернатор: «Минимальный ущерб, никто из мирных жителей не пострадал. Огонь на соседние постройки не перекинулся».

Также в результате атаки в Головчино было нарушено электроснабжение. Вячеслав Гладков. Энергетики около 5 утра вернули в дома электроэнергию.

О числе обстрелов Белгородской области за 21 мая читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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