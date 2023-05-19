«Грады» прошлись по огородам

С 15 мая, согласно сообщениям властей, вооруженные силы Украины вновь повысили интенсивность обстрелов приграничных районов Черноземья из разных видов орудий. В итоге ко вчерашнему дню в Белгородской и Курской областях из-за падения снарядов шесть человек получили ранения, а двое погибли во время огородных работ. Также регионы столкнулись с новой волной информационных атак и фейковых сообщений о проникновении диверсантов и обстрелах из танковых орудий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / vvgladkov Фото: telegram.org / vvgladkov

В течение недели с момента первых сообщений военных блогеров о движениях техники ВСУ у границы с Россией ближайшие регионы подвергались интенсивным обстрелам. В понедельник, 15 мая, в Суджанском районе Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. Его водитель получил легкое ранение в плечо. Мужчину госпитализировали.

В среду, 17 мая, в Корневском районе Курской области был ранен еще один рабочий. После падения порядка 11 снарядов между Гордеевкой и Троицким он получил осколочное ранение в область поясницы. Гражданина госпитализировали в центральную районную больницу. В тот же день тяжелое ранение получил житель Белгородской области. В селе Черемошном, расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной, мужчина потерял стопу из-за того, что наступил на мину. «Лепесток» находился в овраге, где пострадавший косил траву. После его ранения губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь попросил жителей воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

Вчера, 18 мая, ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Губернатор этого региона Роман Старовойт сообщил, что двое жителей получили осколочные ранения средней тяжести и были госпитализированы. В здании комплекса выбило окна и повредило фасад. При втором за день обстреле этого же населенного пункта сильно пострадал офис местного нотариуса.

После обстрела Глушкова в местных социальных сетях появились сведения о многочисленных пострадавших гражданских лицах в результате атаки на поселок. В правительстве Курской области заявили „Ъ“, что эта информация не соответствует действительности.

Опровергать «фейки» пришлось и властям других регионов. Так, вечером 17 мая Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира прокомментировал сведения telegram-каналов об обстреле территории региона из танка. «На вопрос, обстреляна ли Белгородская область танком, отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда»,— сказал господин Гладков. Также он ответил на вопрос об обстреле территории региона «фосфорными» бомбами, о котором ранее сообщили telegram-каналы. По его словам, на месте атаки были следователи, которые зафиксировали «определенные признаки». О результате проверки инцидента Вячеслав Гладков пообещал рассказать позже. Власти также опровергли фейковые сообщения якобы от имени регионального управления МЧС, содержащие ложную информацию о прорыве диверсионной группы в Белгородскую область.

Вчера же вечером стало известно, что в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа при очередном обстреле погибли женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии госпитализирован: у него ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. В селе выставлена добровольная народная дружина, после окончания следственных действий люди смогут вернуться в дома. Кроме огородов снаряды «Града», по данным властей, ничего не повредили. В соседней Маломихайловке от еще одного обстрела пострадали два дома и загорелась лесополоса. Для ликвидации огня на место прибыли силы МЧС. За неделю до вчерашних обстрелов власти просили жителей Шебекинского городского округа воздержатся от огородных работ.

Число мирных жителей Белгородской области, погибших в результате последствий спецоперации, увеличилось до 34.

Сергей Толмачев