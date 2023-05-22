«РИА Новости»: для подключения Россельхозбанка к SWIFT изучается посредничество турецкого банка

Варианты подключения Россельхозбанка к SWIFT продолжают прорабатываться, сообщил источник «РИА Новости», знакомый с переговорами по зерновой сделке. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что санкции будут сняты только после завершения российско-украинского конфликта. Россия требует подключения Россельхозбанка к SWIFT для продления зерновой сделки.

Собеседник российского госагентства рассказал, что «обсуждаются различные варианты» по этому вопросу и что активные усилия прикладывают генсек ООН и Турция. На уточняющий вопрос, рассматривается ли возможность посредничества турецкого банка, источник ответил положительно. «Тоже находится на переговорном столе. Обсуждается такая возможность»,— сказал он.

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года между РФ, Украиной, ООН и Турцией, предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта.

На прошлой неделе Россия продлила сделку без изменений, но пообещала прекратить ее реализацию после 17 июля, если не будут выполнены требования Москвы. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В Евросоюзе уже отказались выполнять его. Вместе с тем Кремль сообщал, что прорабатываются варианты, которые будут «эквивалентны разблокированию SWIFT».

О продлении сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев