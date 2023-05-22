ЕС не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки

Санкции могут быть сняты с Россельхозбанка (РСХБ) только завершения российско-украинского конфликта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Переподключение РСХБ к SWIFT является требованием России в рамках зерновой сделки, которая была продлена на прошлой неделе.

«Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами»,— сказал господин Стано «Известиям». Он отметил, что ограничения могут быть смягчены или отменены только после завершения конфликта.

По мнению представителя внешнеполитической службы ЕС, беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море мешают только боевые действия на Украине. Он считает, что конфликт «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». Однако господин Стано отметил, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами и между ними «по-прежнему существуют варианты платежей».

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года между РФ, Украиной, ООН и Турцией, предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта. На прошлой неделе Россия продлила сделку без изменений, но пообещала прекратить ее реализацию после 17 июля, если не будут выполнены ее требования. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Вместе с тем Кремль сообщал, что прорабатываются варианты, которые будут «эквивалентны разблокированию SWIFT».

О продлении сделки — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев