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Коммерсантъ FM
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Байден обсудит потолок госдолга со спикером Палаты представителей 22 мая

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти обсудят потолок госдолга 22 мая, после «продуктивного» телефонного разговора. Выступая на пресс-конференции перед отъездом из Японии, господин Байден сказал, что последние требования республиканцев по лимиту госдолга были «откровенно неприемлемыми».

Господин Маккарти, выступая перед журналистами в Капитолии после телефонного разговора, сказал, что обсуждения были позитивными, а переговоры на уровне персонала могут возобновиться позже сегодня, 21 мая. «Наши команды ведут переговоры сегодня, и мы назначаем встречу на завтра. Это лучше, чем было раньше. Так что да»,— ответил спикер Палаты представителей на вопрос, прибавилось ли у него надежд после разговора с президентом (цитата по агентству Reuters).

«Пришло время другой стороне отойти от своих крайних позиций»,— заявил перед вылетом из Японии в США Джо Байден (цитата по AFP). Министр финансов США Джанет Йеллен в эфире NBC тем временем заявила, что 1 июня остается «жестким крайним сроком».

США после этой даты достижения потолка госдолга, лимит которого составляет $31,4 трлн, грозит дефолт. Последний раз США были так близки к дефолту в 2011 году. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила республиканское руководство в создании его угрозы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Не так страшен дефолт, как его малюют».

Мария Федотова

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