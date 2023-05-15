ЕС прокачивает санкции

Запад опасается перезапуска российских газопроводов и готовит санкции против возможных поставок по ним. «Семерка» и Евросоюз планируют запретить транзит по маршрутам, по которым Москва ранее сократила экспорт, выяснила Financial Times. Газета не исключила, что такая мера коснется и северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступало в Германию и Польшу. По словам источников издания, санкции нужны, чтобы гарантировать, что партнеры продолжат придерживаться планов по отказу от российских энергоресурсов. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Судя по всему, 11-й пакет европейских санкций станет скорее символическим. Ударить по атомной промышленности Запад все еще не готов — вместо этого готовятся меры, бессмысленные сейчас, но, вероятно, эффективные в будущем. Речь идет о запрете дальнейших поставок по трубопроводам, прокачку по которым Москва в прошлом году прекратила сама.

Это, например, «Северный поток», который остановили примерно за месяц до взрывов, или Ямал—Европа, транзита по нему не было уже в конце весны 2022-го. Санкции коснутся самых мощных газопроводов, но топливо в Европу все еще сможет поступать по другим трубам, говорит эксперт «БКС Мир Инвестиций» Евгений Миронюк:

«Все же российский газ поступает в Европу, в том числе по "Турецкому потоку", хоть и меньше, чем через территорию Украины. 40 млрд кубометров сейчас идет через Украину, 30 млрд кубометров — через "Турецкий поток". При этом остаются другие страны. Венгрия, Чехия и Словакия потребляют российский трубопроводный газ. Продолжает его закупать Италия — еще два года точно. Так что поставки могут сохраняться, по крайней мере, на текущих уровнях».

Эти уровни, конечно, нельзя сравнить с показателями прошлых лет. В первом квартале 2021 года «Газпром» закрывал 40% потребностей Европы в газе, в 2022-м — 28%, в этом — 7,5%. Прогнозы государственных СМИ не сбылись, и прошедшая зима катастрофой для Евросоюза не стала. Хотя, чтобы заместить объемы из России, региону пришлось скупать дорогой сжиженный газ по всему миру, что еще сильнее разогнало инфляцию.

Но следующей зимой с теплой погодой может не повезти, и чтобы у некоторых стран не возникло искушения, например, начать восстанавливать «Северные потоки», Запад хочет исключить такую возможность заранее, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Конечно, Европа не замерзнет ни ближайшей зимой, ни следующей. Вопрос в том, что европейцам этой зимой будет гораздо сложнее свести газовый баланс.

В прошлом сезоне Европе повезло с погодой, Китай перенаправил серьезные объемы СПГ. КНР восстанавливает потребление газа. В Европе все равно возобновится дискуссия на тему сохранения газового сотрудничества с Россией. И самая главная задача — сделать политически невозможным возращение к этому разговору».

Но так ли невозможно оно будет, даже если Запад запретит поставки по этим газопроводам? Как вообще в теории отменяются санкции Евросоюза? Многое будет зависеть от формулировок при их принятии — страны могут договориться о том, чтобы отмена была единогласной, отмечает руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова:

«Дело в том, что страны-члены Евросоюза могут прийти к соглашению о специальном порядке отмены данного правила, поскольку Брюссель политически подчеркивает значимость этого решения как необходимость обозначить направление на отказ от российских природных ресурсов и прекратить поступление доходов в бюджет РФ.

В этой связи участники Европейского союза могут проголосовать за специфический процесс по отмене действующих на тот момент ограничений. К примеру, чтобы за них проголосовало большинство или, наоборот, решение было принято единогласно».

Забавно, что, символически подчеркивая отказ от российских природных ресурсов, Евросоюз импортирует нефть из Казахстана по трубопроводу «Дружба». Но, по словам собеседников “Ъ FM”, это так называемые своповые поставки, и физически в Германию по-прежнему идет российская Urals.

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Елизавета Скобцова