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Коммерсантъ FM
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Белый дом: США не выступают против ударов Украины по Крыму

Власти США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

«Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина»,— сказал господин Салливан (цитата по ТАСС).

Власти Украины неоднократно заявляли, что удары ВСУ по целям в Крыму и Донбассе являются юридически обоснованными. В США также уже отмечали, что Вашингтон дает Украине возможность вести боевые действия для захвата территорий, присоединившихся к России с 2014 года, включая Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Что происходит на 452-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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