Подоляк: у Украины есть юридическое право уничтожать то, что находится в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обладает юридическим правом уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так он прокомментировал статью The Washington Post о том, что Украина собиралась нанести удар по Москве 24 февраля текущего года.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам»,— сказал господин Подоляк в телеэфире (цитата по «РИА Новости»).

Советник главы офиса президента заявил, что ударами по Москве Украина бы не решила вопрос урегулирования конфликта с Россией.

24 апреля The Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона писала, что 24 февраля 2023 года украинские власти планировали атаковать Москву. Однако 22 февраля «по просьбе Вашингтона» Украина согласилась «отложить удары». Господин Подоляк заявил, что подобные публикации со ссылкой на анонимные источники формируют мнение об Украине на Западе как об инфантильной стране, которой опасно доверять серьезное оружие.

Эрдни Кагалтынов