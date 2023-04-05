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Коммерсантъ FM
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Белый дом заявил о наличии у Украины возможности атаковать новые регионы России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют вести боевые действия в регионах, которые недавно присоединились к России.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины»,— сказал Джон Кирби на брифинге. Вместе с тем он отметил, что США дают Украине возможность вести боевые действия для захвата территорий, присоединившихся к России с 2014 года, то есть Крыма в том числе.

3 апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели. Сегодня, 5 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина закончила подготовку к наступлению в Запорожской области. По данным Reuters, ВСУ обучают около 40 тыс. новобранцев в рамках подготовки к контрнаступлению.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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