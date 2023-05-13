Что происходит после ввода войск России на Украину. День 444-й

В Луганске в микрорайоне «Юбилейный» прогремел взрыв. Власти Хмельницкой и Николаевской областей Украины сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры и промышленном предприятии. Российские власти призвали жителей подконтрольных РФ поселений Харьковской области эвакуироваться. Около 14 тыс. жителей подконтрольной РФ Запорожской области покинули обстреливаемые районы. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:17. Член Совета республики Национального собрания Белоруссии Олег Дьяченко заявил, что недавнее введение контроля на границе с Россией связано с необходимостью предотвращения нелегальных поставок оружия и боеприпасов.

10:57. Страны G7 намерены пресекать любые попытки со стороны России обойти санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, а также планируют поддерживать Киев, пока это будет необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав центробанков стран «семерки».

10:56. ВСУ применили при обстреле Луганска 12 мая ракеты англо-французского производства Storm Shadow и одну ракету ADM-160B MALD производства США — представительство ЛНР.

10:52. После объявления воздушной тревоги в ночь с 12 на 13 мая в Хмельницкой области Украины был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщила военная администрация региона.

10:45. Уровень будущей западной поддержки Украины зависит от успехов контрнаступления, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. Как пишет Financial Times (FT), чиновники в США действительно считают важными успехи на поле боя, чтобы Конгресс продолжал утверждать пакеты военной помощи.

10:44. В Луганске в микрорайоне «Юбилейный» прогремел взрыв. Накануне, 12 мая, шесть детей пострадали при обстреле Луганска, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. При спасении людей на месте обстрела пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

10:44. Российские власти призвали жителей подконтрольных РФ поселений Харьковской области эвакуироваться.

10:44. Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 12 мая подписал указ о новых антироссийских санкциях. Вместе с тремя другими такими указами, утвержденными в тот же день, ограничения коснулись 258 физических лиц и 733 компаний.

10:43. Посол США Рубен Бригети извинился за свои слова о том, что ЮАР поставляет оружие РФ, сообщил МИД ЮАР.