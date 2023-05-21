Генштаб Украины заявил о продолжении боев за Бахмут

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что бои за Бахмут (Артемовск) продолжаются. Минобороны РФ ранее заявило о получении российскими войсками контроля над городом.

«На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут»,— говорится в сообщении Генштаба Украины в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артемовск (Бахмут) находится на севере Донецкой народной республики. До начала боевых действий в нем проживали около 72 тыс. человек. Бои за город продолжаются с лета 2022 года.

Минобороны РФ в ночь на 21 мая заявило, что российская армия получила контроль над городом «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск». Президент Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и военнослужащих российской армии с завершением операции.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута накануне, 20 мая. После этого в восточной группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о проблемной ситуации в городе и предполагали, что рано или поздно из него придется вывести войска.