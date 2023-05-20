Глава Евросовета пообещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в конце текущего года обсуждение перспективы вступления страны в Евросоюз. Он также высказался за подготовку нового экономического пакета для Киева после 2023 года. Об этом журналистам сообщил по итогам встречи Шарля Мишеля и Владимира Зеленского на саммите G7 представитель главы Евросовета.

«Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, председатель Мишель поблагодарил президента Зеленского за продолжающиеся судебные реформы и борьбу с коррупцией и подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Европейского совета до конца года»,— заявил он (цитата по «Интерфаксу»). Создание коалиции по истребителям усилит военную помощь, также ЕС полностью поддерживает инициативу мирного плана Украины, сообщил представитель Шарля Мишеля.

Сам глава Евросовета в Twitter заявил о несокрушимости Украины и заверил ее в поддержке и дружбе. «Безопасность, оборона, экономика, наша общая политика — это объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза»,— написал по итогам встречи в своем Telegram-канале президент Украины, поблагодарив господина Мишеля за поддержку.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в Евросоюз 28 февраля 2022 года. В феврале текущего года он заявил, что рассчитывает на вступление в ЕС через два года.

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Мария Федотова