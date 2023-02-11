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Коммерсантъ FM
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Зеленский рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз через два года

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что, несмотря на пессимистичные прогнозы некоторых европейских лидеров, его страна вступит в Евросоюз через два года. По его словам, за последний год на Украине многое изменилось, в частности вырос уровень нетерпимости к коррупции.

Владимир Зеленский в Брюсселе

Владимир Зеленский в Брюсселе

Фото: Yves Herman, Reuters

Владимир Зеленский в Брюсселе

Фото: Yves Herman, Reuters

«Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства Украины в Евросоюзе необходимо еще лет десять. Но преимущественно они не знают нас, а иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Вот почему я считаю, что мы должны быть в Евросоюзе уже через два года»,— заявил Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном JP Morgan (видеозапись выступления опубликована в его Telegram).

3 февраля в Киеве прошел первый после начала российской военной операции саммит «Украина—ЕС». Делегация Евросоюза привезла в Киев отчет о второй части опросника, необходимого для вступления в союз. Согласно материалам отчета, аналитики ЕК считают, что Украина пока находится на раннем уровне подготовки к процессу вступления в союз. Эксперты ЕС отметили такие проблемы, как слабая межинституциональная координация в сфере миграции и контроля, а также нелегальный трафик оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Владимир Зеленский заявил, что на основе этого отчета украинские власти начнут работать над планом приближения законодательства Украины к системе ЕС. Тогда же президент Украины призвал начать процесс вступления страны в ЕС уже в этом году.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Вслед за Украиной 3 марта заявки подали Грузия и Молдавия. 23 июня Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на членство.

Подробнее о том, как прошел саммит в Киеве, читайте в публикации «Ъ» «Украина и ЕС разработали сигнальную систему».

Анастасия Ларина

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