Байден хочет обсудить с лидерами Бразилии и Индии ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден намерен на полях саммита G7 обсудить с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Он будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую каждая страна может сыграть в поддержке самого основного и основополагающего элемента любого результата, а именно — суверенитета и территориальной целостности, которые являются неприкосновенными согласно Уставу ООН»,— рассказал господин Салливан во время брифинга.

На уточняющий вопрос о том, намерен ли господин Байден «оказать давление» на господ Моди и Лулу да Силву, чтобы они «изменили подход к России и Китаю», помощник президента США ответил: «Я думаю, что "давление" — это неправильное слово. Президент Байден не так взаимодействует с этими ключевыми лидерами, с которыми у него глубокие отношения».

В январе президент Бразилии отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте на Украине. Он призывал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта, а также предлагал посредничество. Индия в 2023 году, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения российской военной операции на Украине.

Лаура Кеффер