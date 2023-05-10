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Коммерсантъ FM
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Лула да Силва на саммите G7 предложит посредничество Бразилии в урегулировании на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить ситуацию вокруг российско-украинского конфликта на полях саммита G7 в Японии. Он хочет предложить свое посредничество для урегулирования. По мнению бразильского лидера, «настало время дипломатии, а не войны».

«Нужно найти того, кто сможет обсуждать мир, и Бразилия готова к этому»,— сказал господин Лула да Силва на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте (цитата по ТАСС).

Президент рассказал, что уже говорил об урегулировании конфликта с лидерами Китая, Великобритании, Нидерландов. Он намерен поднимать эту тему на всех встречах на полях саммита G7, в том числе с лидерами Индии и Индонезии.

Господин Лула да Силва считает, что у каждой из вовлеченной в конфликт стороны есть свои причины для своих действий. «Для Украины неприемлема оккупация ее территории, она вынуждена сопротивляться, свои доводы в пользу принятого решения есть и у ЕС, а у Бразилии и других стран есть свои причины пытаться найти компромисс. Думаю, это возможно»,— добавил он.

Президент Бразилии в середине апреля посетил Китай и после этого вновь выступил за создание аналога G20 для переговоров по Украине. По его мнению, действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий.

О ситуации вокруг конфликта — в материале «Ъ» «Дни Европы почтены».

Леонид Уварчев

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