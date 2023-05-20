Украина и Япония подтвердили участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7. Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердили в Киеве и Токио.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский в ближайшие дни планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Он не уточнил, произойдет ли это на G7, но подтвердил участие украинского лидера в саммите. «Да, я могу это подтвердить»,— сказал он в эфире телемарафона (цитата по изданию Страна.ua).

Господин Зеленский присоединится к заседанию саммита G7 по Украине, передает AP со ссылкой на представителя японского правительства. Ожидается, что президент Украины прибудет в Хиросиму позднее в субботу, 20 мая. Подтверждена его встреча с премьером Японии Фумио Кисидой.

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал 19 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине.

Как США и союзники поддерживают Украину — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев