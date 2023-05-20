Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина и Япония подтвердили участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7. Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердили в Киеве и Токио.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский в ближайшие дни планирует встретиться с президентом США Джо Байденом. Он не уточнил, произойдет ли это на G7, но подтвердил участие украинского лидера в саммите. «Да, я могу это подтвердить»,— сказал он в эфире телемарафона (цитата по изданию Страна.ua).

Господин Зеленский присоединится к заседанию саммита G7 по Украине, передает AP со ссылкой на представителя японского правительства. Ожидается, что президент Украины прибудет в Хиросиму позднее в субботу, 20 мая. Подтверждена его встреча с премьером Японии Фумио Кисидой.

Саммит стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) стартовал 19 мая. Приглашение посетить мероприятие также получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. Председательствующая в G7 в этом году Япония называла приоритетами обсуждение конфликта на Украине.

Как США и союзники поддерживают Украину — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...