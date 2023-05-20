Байден может объявить о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении Украине $375 млн военной помощи, сообщили источники Reuters и Politico. В него войдут боеприпасы для артиллерии, бронетехника и противотанковые вооружения.

Как отмечает Politico, речь идет о вооружении, которое ранее уже поставлялось Киеву. Утверждается, что господин Байден объявит о новом пакете помощи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии.

С начала военной операции РФ на Украине США выделили несколько десятков пакетов военной помощи Украине. Пентагон оценивал общий объем поддержки Киева в $35,7 млрд. По информации СМИ, выделенных Конгрессом денег на поддержки Украины может хватить только до июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потратить — легко, согласовать — непросто».

Леонид Уварчев