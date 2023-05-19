Ничто на земле не бывает зеленым

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность одной из старейших экологических организаций — Greenpeace. Основанная в 1971 году в Канаде организация «Гринпис» в России с 1992 года занималась проектами по раздельному сбору мусора, сохранению лесов и тушению лесных пожаров. В Генпрокуратуре объяснили, что деятельность экологов угрожает «основам конституционного строя» и мешает «осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов». «Если вдуматься, получается, что защищать природу в России нежелательно»,— прокомментировали ситуацию в «Гринписе России», объявив, что вынуждены закрыть российский офис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О признании Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) нежелательной организацией в России сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Речь о зарегистрированной в Нидерландах НКО, следует из объяснений ведомства, чью деятельность прокуроры сочли угрожающей «основам конституционного строя и безопасности РФ». Работу «Гринписа» в Генпрокуратуре описали как препятствующую «реализации госпрограмм посредством организации информационных кампаний» с целью «помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов». Информацию об этом прокуроры направили в Минюст.

Greenpeace International основан в 1971 году в Канаде после акций протеста против ядерных испытаний Франции на тихоокеанском атолле и США на Аляске. В 1970-е Greenpeace проводил кампании против китобойного промысла, добившись запрета на эту деятельность с 1986 года. С 1990-х годов организация занимается проблемами изменения климата и разрушения озонового слоя, сокращения площади лесов, радиационной опасности, загрязнения окружающей среды и сохранения Арктики. Некоторые кампании экологов, например против ГМО (велась Greenpeace с 1996 года), подверглись критике. В 2016 году 120 нобелевских лауреатов призвали НКО прекратить борьбу с ГМО.

«Гринпис России» основан в 1992 году, но еще в 1989 году в СССР тиражом 3 млн экземпляров был издан альбом «Гринпис. Прорыв», в записи которого участвовали U2, INXS, Eurhythmics и другие музыканты. В России организация занималась проектами по раздельному сбору мусора, сохранению лесов и тушению лесных пожаров, очистке воздуха и озера Байкал. Одной из самых заметных акций в РФ стала высадка активистов в 2013 году с судна Artic Sunrise на принадлежащую «Газпрому» платформу «Приразломная». Экологи так протестовали против нефтедобычи в Арктике, но были задержаны спецназом. В отношении активистов возбудили уголовное дело по ст. 227 УК РФ о пиратстве (затем его переквалифицировали на «хулиганство»). Кроме того, в 2008 году «Гринпис России» протестовал против строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, а его представители демонстративно вышли из общественного совета при Росприроднадзоре.

Деятельность Greenpeace признана нежелательной через месяц после аналогичного решения Генпрокуратуры по норвежской НКО Miljostiftelsen Bellona. Одноименные фонды международной экологической организации в Санкт-Петербурге и Мурманске были включены в реестр иностранных агентов (в 2017 и 2015 годах соответственно) и позже ликвидированы. «Гринпис России» иноагентом признан так и не был, хотя в коммюнике надзорного ведомства говорится о том, что он финансирует деятельность других иноагентов, а заодно «требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан».

«Если вдуматься в это решение, получается, что защищать природу в России нежелательно»,— рассудили в «Гринписе России». Решение Генпрокуратуры там связали «именно с тем, что организация пыталась не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях успешно».

«Говорить, что российский "Гринпис" действует против интересов России, значит совершенно не знать, чем уже 30 лет занимается организация»,— добавили в НКО.

Там напомнили, в частности, что ООПТ «Девственные леса Коми» в 1995 году по инициативе экологов стала первым в РФ объектом под защитой ЮНЕСКО. В «Гринписе» подчеркивают, что только в этих лесах они остановили «11 попыток начать разрушительную для природы добычу золота». «Вместе с добровольцами сотрудники "Гринписа" высаживают и охраняют леса в национальном парке "Угра", тушат пожары в национальном парке "Ладожские шхеры"»,— перечисляют в НКО. «Российское отделение "Гринписа" вынуждено закрыться»,— подытожили представители организации.

Руководитель экологического движения ЭКА Татьяна Честина считает решение Генпрокуратуры «ударом для природоохранного сообщества»: «В "Гринписе" работают высококлассные эксперты. Это действительно патриоты, которые защищали природу от покушения частных интересов, стоя на стороне граждан. Они делали многое, чтобы защитить заповедники и знаковые места, например Байкал». В пример госпожа Честина приводит нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан, который по проекту изначально проходил через сейсмоопасную зону в 800 м от Байкала. По словам эксперта, в том числе с помощью «Гринписа России» проект удалось изменить. Так, в 2006 году президент Владимир Путин потребовал проложить нефтепровод в 40 км от Байкала.

Примечательно, что в 2020 году экс-глава комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Николай Николаев просил Минюст проверить «Гринпис» на признаки иностранного агента — из-за блокировки промышленных проектов. Так депутат квалифицировал призывы «Гринписа» подписать петицию против принятия постановления правительства РФ об изменении перечня видов деятельности, запрещенных на Байкале (экологи считали, что документ ослабит режим охраны озера, поскольку позволит точечную вырубку и застройку). А председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев в 2020 году заявлял, что лица, получающие деньги от «Гринписа», должны иметь маркировку иноагентов. В самом «Гринписе» тогда сочли, что Госдума пытается отодвинуть их от обсуждения спорных законопроектов.

При этом в том же 2020 году Владимир Путин позитивно отзывался о деятельности «Гринписа» на встрече с членами Совета по правам человека.

Так, президент пообещал «обязательно проработать» предложения руководства организации (в «Гринписе» выражали озабоченность угрозой ликвидации особо охраняемых природных территорий у Байкала), подчеркнув, что важно услышать все стороны: «Всегда истина где-то посередине. Мне нужна очень экспертиза и ваша, и ваших коллег. Мы будем это делать».

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Владимир Бурматов назвал в разговоре с “Ъ” решение прокуроров ожидаемым: «"Гринпис" делал все для того, чтобы в России таковыми быть признанными. То, чем они здесь занимались, к экологии имело весьма отдаленное отношение, а было похоже на работу по дискредитации российских проектов в сфере энергетики, освоения Арктики и Северного морского пути».

Александр Воронов