Чем известен Greenpeace

19 мая Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Greenpeace. Чем известна международная организация и ее российское отделение — в материале «Ъ».

Международная природоохранная организация Greenpeace основана 15 сентября 1971 года, когда группа экологов во главе с Дэвидом Мактаггартом организовала протест против американских ядерных испытаний в районе острова Амчитка (Канада).

Сейчас организация занимается защитой лесов и океанов, сокращением потребления энергии и развитием возобновляемой энергетики, проблемами отходов, генетически модифицированных организмов и другим. Имеет научную лабораторию при Эксетерском университете (Великобритания), собственный флот и авиапарк, в том числе вертолет, воздушный шар и ледокол Arctic Sunrise.

Во время протестов активисты организации часто сталкиваются с силовиками или попадают под арест. Наиболее известен случай, когда в июле 1985 года французские спецслужбы заминировали и подорвали судно Greenpeace Rainbow Warriors вблизи порта Окленда (Новая Зеландия), чтобы не допустить протестов против ядерных испытаний на атолле Муруроа Муруроа (Французская Полинезия). При взрыве погиб фотограф организации Фернандо Перейра.

Международный Greenpeace представляет собой альянс единой координирующей компании Greenpeace International и 26 национальных организаций (NRO). Головная организация базируется в Нидерландах, зарегистрирована как фонд Stichting Greenpeace Council и подчиняется голландским законам. В ней работает 260 человек, правление возглавляет Дэвид Тонг и Марсело Иньярра.

Российское отделение Greenpeace называется ОМННО «Совет Гринпис», аббревиатура расшифровывается как отделение международной неправительственной некоммерческой организации. В России представительство Greenpeace впервые открыто в 1992 году в Москве, а в 2001 году — в Санкт-Петербурге.

Формально российское отделение независимо от иностранной компании и подчиняется исполнительному директору, общему собранию и правлению. С 1998 года исполнительным директором является член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков.

В собрание и правление сейчас входит 21 человек, в том числе финансовый директор фонда «Подари жизнь» Ольга Капитульская, эксперт в сфере противодействия коррупции Елена Панфилова, экс-аналитик правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда РФ) Даниил Бейлинсон.

Бюджет Greenpeace складывается из членских взносов, частных пожертвований и выручки от продажи сувениров. Организация не принимает взносов от стран или частных корпораций. На административные расходы тратится около 10% поступлений.

По словам Сергея Цыпленкова, за 2021 год общая сумма поступлений в России составила примерно 389,4 млн руб. Непосредственно от физических лиц из России собрано около 95 млн руб. (30% всей суммы), примерно 70% пожертвований — средства от сторонников организации из западных стран.

За годы работы в России при участии Greenpeace созданы два заповедника и четыре национальных парка, еще восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.