Панде аукнулись тигры

Министерство юстиции признало иностранным агентом Всемирный фонд дикой природы (WWF России). Ранее у власти не было к нему особенных претензий: WWF хвалил президент Владимир Путин, фонду выделяли президентские гранты, а Минюст заявлял об отсутствии оснований для иноагентского статуса. Ситуация резко изменилась буквально месяц назад, когда член Совбеза Сергей Иванов и глава Минюста Константин Чуйченко публично посоветовали «истинным защитникам природы держаться подальше от российского WWF». Критику со стороны чиновников, курирующих восстановление популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра, вызвал комментарий представителя WWF о недостатке государственного финансирования программ сохранения видов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всемирный фонд дикой природы (WWF России) признан иностранным агентом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Всемирный фонд дикой природы (WWF России) признан иностранным агентом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минюст 10 марта дополнил список иностранных агентов, включив в него среди прочих и WWF России. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов,— говорится в пояснении Минюста.— Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике».

Представительство международного WWF открылось в России в 1994 году, а в 2004-м оно стало национальной организацией — WWF России. Фонд изначально сделал ставку на «респектабельный и добропорядочный имидж», объяснял «Ъ» в 2010-х один из основателей организации. Эксперты WWF России участвовали в круглых столах с чиновниками и депутатами, делали совместные природоохранные программы с региональными властями и звездами шоу-бизнеса. Логотип WWF — черно-белое изображение панды — появился на множестве товаров.

Одним из публичных спикеров фонда стал известный телеведущий Николай Дроздов. В итоге чиновники и бизнесмены видели в «респектабельном» WWF альтернативу «радикалам» из «Гринписа», пояснял источник в фонде. За 28 лет фонд реализовал в России более 1,5 тыс. полевых проектов. В 2009 году президент Дмитрий Медведев поздравил WWF с 15-летием работы в России, а в 2014 году президент Владимир Путин направил телеграмму в честь 20-летия. «Фонд… реализовал немало серьезных программ по защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия»,— написал тогда глава государства, отметив «значимые проекты» по восстановлению популяции европейского зубра, защите снежного барса от браконьерства, «сохранению амурского тигра» и «возвращению леопарда на Кавказ».

Владимир Путин также похвалил WWF за «использование интернета для продвижения общественной законодательной инициативы» — «благодаря этому в России появился закон "О защите морей от нефтяного загрязнения"» — и за участие в разработке «законов, ужесточающих ответственность за добычу и оборот животных, занесенных в Красную книгу».

Согласно отчету на сайте WWF, в 2021 году фонд получил от спонсоров 1,1 млрд руб. Более 70% пришло от иностранных структур, включая подразделения WWF в Великобритании, Германии, Швеции, а также Европейскую комиссию и Международную климатическую инициативу Германии. Еще 4,4 млн руб. WWF России получил от Фонда президентских грантов, а 109,6 млн руб.— от российских компаний.

Отдельные депутаты и чиновники регулярно выступали с критикой фонда, но без особого результата. Так, в мае 2022 года Российское экологическое общество (РЭО; объединяет ряд экологов, представителей бизнеса и органов власти) попросило Минюст проверить WWF России и «Гринпис России» на предмет соответствия их деятельности критериям иностранных агентов. РЭО утверждало, что организации формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и бизнеса в сфере охраны природы.

Но тогда Минюст ответил, что иностранными агентами могут быть признаны только российские некоммерческие организации, а Greenpeace и WWF относятся к международным.

Однако уже через несколько месяцев для WWF прозвучал первый тревожный звонок: летом 2022 года власти Чукотки расторгли соглашение о сотрудничестве с фондом. Они аргументировали это «угрозой национальной безопасности и ущемлением интересов жителей Чукотки». Впрочем, после этого у организации сохранились соглашения с 13 региональными администрациями, а также с несколькими госведомствами, заявил «Ъ» директор WWF России Дмитрий Горшков.

В конце 2022 года руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер, комментируя исследование одного из австралийских университетов об угрозе исчезновения трети видов животных на Земле в ближайшие 80 лет, отметил, что работа по сохранению видов требует разработки соответствующих стратегий и финансирования, и добавил, что «сейчас охрана природы явно не в числе приоритетов» российских властей. 14 февраля 2022 года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр юстиции Константин Чуйченко опубликовали в «Комсомольской правде» обращение, в котором заявили, что WWF «полностью игнорирует реальную ситуацию с развитием не только государственных программ в сфере сохранения редких видов», но и «эффективную деятельность» российских НКО.

Константин Чуйченко, возглавляющий наблюдательный совет АНО «Амурский тигр», подробно рассказал о том, как эта организация восстанавливает исчезающую популяцию и заодно поддерживает местные коренные народы «исключительно при помощи благотворителей». А глава наблюдательного совета АНО «Дальневосточный леопард» Сергей Иванов заверил, что благодаря работе российской организации «угроза исчезновения этого красивейшего и редчайшего подвида леопардов миновала». Чиновники также заявили, что «медийная активность российского WWF связана в первую очередь со стремлением собрать побольше денег с наивных компаний и граждан». И закончили обращение так: «Наш совет всем истинным защитникам природы — держитесь подальше от российского WWF».

В WWF России считают решение Минюста необоснованным и намерены оспорить его в суде. Директор WWF России Дмитрий Горшков недоумевает, почему Минюст так резко изменил свою позицию: «Статус фонда за последние 15 лет никак не менялся с юридической точки зрения. Почему год назад Минюст не принял решение (о включении в реестр иноагентов.— “Ъ”), а сейчас принял — совершенно неясно, потому что ничего не изменилось».

Господин Горшков заявил «Ъ», что фонд продолжит работу по сохранению природы России «в соответствии с законодательством РФ»: «WWF был всегда открыт к диалогу, наши работы, проекты и отчеты прозрачны. Мы не собираемся менять подходы к работе».

По его словам, сейчас сотрудники и руководство организации будут оценивать последствия статуса иноагента для работы: «Мы смотрим, какие будут или не будут ограничения на реализацию проектов. Понятно, что какие-то изменения в работе будут происходить». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества фонда с госорганами и работы его сотрудников в экспертных советах на различных площадках: «Если они будут исключены, то это может негативно сказаться на эффективности работы. Разрыв отношений снизит степень диалога, не позволит оперативно обмениваться информацией, делать совместные проекты».

Директор WWF России сказал «Ъ», что получил сотни сообщений от природоохранных организаций, сотрудников ООПТ, научных институтов: «Экспертное сообщество, мягко говоря, удивлено и выражает слова поддержки». «Гринпис России» назвал решение Минюста «абсурдным и крайне несправедливым»: «Мы считаем, что российский WWF сделал и продолжает делать очень много для охраны природы в России и признание его иностранным агентом — совершенно несправедливое "вознаграждение" за долгие годы работы на пользу страны и ее жителей».

На вопрос «Ъ», не ждут ли аналогичного решения от Минюста в «Гринписе России», там ответили, что такой риск есть, и напомнили, что некоторые природоохранные НКО вынуждены были прекратить свою работу из-за того, что их признали иностранными агентами. «Бороться надо с экологическими проблемами, а не природоохранными организациями»,— заявляют в «Гринпис России». Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов архангельское экодвижение «42» и «Экологическую вахту Сахалина», после чего эти НКО объявили о своем закрытии.

Анна Васильева