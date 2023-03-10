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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами Гуриева, Гудкова-старшего и Всемирный фонд дикой природы

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него внесены экономист, бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев, блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд), бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, Всемирный фонд природы (WWF; прежнее название — Всемирный фонд дикой природы). Также в реестр попали фонд «Свободная Бурятия», бывший глава «Яндекс.Новости» Лев Гершензон, Даниил Губарев — предположительно, журналист из Владивостока.

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Сергей Гуриев

Сергей Гуриев

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Геннадий Гудков

Геннадий Гудков

Фото: Коммерсантъ / Руслан Терехов  /  купить фото

Блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд)

Блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд)

Фото: @nixelpixel

Лев Гершензон

Лев Гершензон

Фото: @lev.gershenzon

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Сергей Гуриев

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Геннадий Гудков

Фото: Коммерсантъ / Руслан Терехов  /  купить фото

Блогер Никсель-Пиксель (Вераника Водвуд)

Фото: @nixelpixel

Лев Гершензон

Фото: @lev.gershenzon

Минюст приводит следующие основания для внесения упомянутых лиц в реестр:

  • Сергей Гуриев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, высказывался против специальной военной операции;
  • Лев Гершензон создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен из-за размещения информации, нарушающей российское законодательство; высказывался против спецоперации, участвовал в создании материалов иноагентов;
  • Геннадий Гудков негативно высказывался в отношении российской армии, призывал к предоставлению оружия Украине, открыто выступая в ее поддержку; участвовал в создании материалов иноагентов; распространял через иностранные издания недостоверную информацию о решениях российских властей;
  • Вераника Водвуд получала средства от иностранных источников; выступала в поддержку Украины; «дискредитировала идеи служения отечеству»; формировала отрицательное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес российской армии; осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений;
  • WWF получал поддержку от иностранных источников; «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов»; распространял негативную информацию о государственных решениях;
  • Фонд «Свободная Бурятия» создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов российской власти, участвовал в создании материалов иноагентов, «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» РФ;
  • Даниил Губарев распространял материалы, созданные иностранными агентами.

Комментируя решение Минюста Telegram-каналу Sota, Геннадий Гудков сказал: «Я не успеваю принимать звонки с поздравлениями». В WWF «Ъ» заявили, что будут добиваться пересмотра внесения в реестр в судебном порядке.

Минюст не объявлял иностранных агентов последние две недели. Последний раз реестр обновлялся 17 февраля: в него были внесены журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов и школа свободной общественной мысли «Возрождение». За неделю до этого, 10 февраля, реестр пополнил, в частности, политик Дмитрий Гудков — сын Геннадия Гудкова.

Новость дополняется

Лусине Баласян

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