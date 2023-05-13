Санкции нацелились на нефть

Евросоюз пытается заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть. Следующий пакет санкций будет бить по теневому танкерному флоту, сообщает Politico. В 11-й версии ограничений судам, тайно перевозящим российскую нефть, могут запретить заходить в европейские порты. А за выключенный транспондер владельцев танкеров ждет штраф. Против этой меры не выступили даже те страны, кто «получает выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», пишет Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatiana Meel / Reuters Фото: Tatiana Meel / Reuters

Весь 2022 год неизвестные покупатели по всему миру приобретали подержанные суда, чтобы перевозить сырье из России, сообщали СМИ. Теневой флот стали активно использовать после введения эмбарго и потолка цен из-за того, что владельцы старых танкеров не опасаются вторичных санкций. Общий размер такого флота, по разным оценкам, насчитывает от 300 до 600 единиц. Как ужесточение энергетических санкций может сказаться на российском экспорте нефти и ее ценах? Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что критичными последствия не будут:

«У них какая логика? Если препятствовать использованию теневого флота, то России придется обратиться к обычному, а Запад начнет ставить условия по снижению стоимости нефти меньше $60 за баррель. Но проблема-то в том, что они отказываются перевозить по любым ценам. Флот четко разделился. Есть сегмент, который работает только с санкционным топливом, а есть флот, который возит все остальное. Они не пересекаются, то есть техническое обслуживание может проводиться в азиатских портах.

Сейчас схема такая: российские суда заходят в свои порты, загружаются, выходят в акваторию Греции, Испании, Нидерландов, где перегружаются борт о борт на более крупные международные танкеры — тот самый теневой флот. И уже эти суда доставляют наше сырье на конечные рынки. Вполне возможно, что в 11-м пакете они придут к тому, чтобы запретить эту перевалку в акваториях европейских стран. Но опять же, если закроется Греция, то перевалка будет осуществляться через, например, турецкую сторону. Думаю, что влияние нового пакета ограничения будет значительно меньше предыдущих».

После введения эмбарго и потолка цен на нефть Россия сократила добычу, но не так сильно, как ожидали аналитики в прошлом году. Более болезненным последствием стали скидки на российское сырье: например, в январе отечественная марка Urals стоила $49 за баррель, по информации ценовых агентств. При этом эталонная Brent была выше $80. К середине весны ситуация улучшилась: по последним данным, на которые опирается Минфин, в апреле стоимость российской нефти почти достигла ценового потолка и была на уровне $58.

Эксперты отмечают, что из-за введения ограничений против теневого флота, цены на перевозку подсанкционного сырья могут вырасти, что вновь приведет к увеличению дисконта на него. Но эффект будет недолгим, и тренд на уменьшение скидки продолжится, говорит замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Целеполагание совершенно не в том, чтобы снизить поставки из России, напротив, Запад всегда настаивал на стабильности общего экспорта нефти и нефтепродуктов из России, чтобы не подрывать устойчивость мирового баланса. Поэтому в данном случае речь идет о попытке заставить российские компании соблюдать потолок цен в большей мере, чем сейчас.

Стремление избежать существенной потери в экспорте российской нефти — это сильный ограничивающий фактор для любых новых санкционных решений Евросоюза. Что касается цен на российскую нефть, дисконт принято считать в долларах, а не в процентах, хотя это не совсем правильно.

Учитывая снижение цен, которое мы видели в последние недели, скидка на эталонные сорта сейчас явно сократилась до $20, может быть, даже ниже по многим контрактам. Есть очевидная тенденция к уменьшению дисконта, в том числе за счет оптимизации фрахта, что многими ожидалось. Если мы говорим про цену в порту отгрузки, то она, скорее всего, формально по-прежнему ниже $60».

Еще одна мера, которая может попасть в 11-й пакет санкций — запрет поставок российской нефти в Польшу и Германию. Речь идет о транзите по трубопроводу «Дружба», но Венгрия, Чехия и Словакия по-прежнему смогут получать сырье по одной из веток. При этом Германия и Польша уже сами отказались от поставок из России. В чем тогда смысл запрета? “Ъ FM” спросил об этом у независимого эксперта по энергетике Дмитрия Лютягина:

«Сейчас европейские парламентарии просто приводят в соответствие безболезненные решения, которые уже были приняты, но показывают динамику на продолжение ужесточения санкционного режима. Что касается "Дружбы", есть свопы, они на самом деле существовали достаточно давно. То есть для того, чтобы нефтянику не транспортировать топливо через всю страну к своему клиенту, он может договориться с другим нефтяником, который находится ближе к заказчику и попросить его перевезти тот объем, который с ним законтрактовали. А первый нефтяник для него дает объем, например, в направлении азиатского рынка. Скорее всего, здесь работает точно такая же схема, когда в "Дружбу" уже попадает российская нефть, которая находится ближе, с точки зрения логистики».

Цены на эталонную марку Brent тем временем снижаются уже четвертую неделю. Это самое продолжительное падение с ноября 2021 года. В пятницу нефть торговалась примерно за $75 долларов за баррель. За месяц котировки упали почти на 14%.

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Даниил Бабкин